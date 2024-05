Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati (e come testimone hanno scelto Raimondo Todaro)

Gossip

Nicolò Figini | 14 Maggio 2024

Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei hanno celebrato la cerimonia di nozze in una location esclusiva e hanno coinvolto tantissimi dei loro amici Vip. Ecco chi era presente e quanto è costato l’evento.

La festa di matrimonio di Manila Nazzaro

A inizio maggio 2024 Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono convolati a nozze e come promesso dall’ex gieffina stessa l’evento è stato diviso in due parti. Il 5 maggio si sono sposati con rito civile in Campidoglio, mentre ieri è stato il turno della cerimonia di nozze con una grande festa per tutti gli amici e parenti.

In totale, come riporta anche il sito Gossip e TV, si parla di 150 invitati e ben tre cambi d’abito per Manila. La location scelta per festeggiare è stata Villa Maini, addobbata con archi di fiori in modo da renderla ancora più meravigliosa rispetto al solito. Pare inoltre che affittare la villa abbia un costo che si aggira intorno ai 10mila euro.

Le nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Come abbiamo anticipato poc’anzi, inoltre, Manila Nazzaro ha fatto tre cambi d’abito e tutti erano firmati da Diamond Couture, un atelier di Lecce con il quale l’ex vippona ha collaborato in passato. Per quanto riguarda gli invitati, ovviamente, non potevano mancare le damigelle d’onore Milena Miconi, Veronica Maya e Angela Melillo. Tra i presenti anche Valeria Marini, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, grande amico di Stefano Oradei, nonché suo testimone.

Le damigelle dell’ex gieffina

Per quanto riguarda il viaggio di nozze sappiamo che Manila Nazzaro e Stefano partiranno alla volta di New York e poi per la Toscana insieme ai figli della conduttrice. Per quanto riguarda la vacanza che hanno scelto di fare da soli, invece, il luogo designato potrebbero essere le Maldive o il Messico.

Anche da parte di Novella 2000 non ci resta che augurare tanta gioia ai novelli sposi.