Da giorni ormai si parla della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, e naturalmente entrambi hanno già dato la loro versione dei fatti. Come sappiamo la Principessa ha svelato la sua verità, facendo un durissimo attacco alla famiglia del suo ex fidanzato, colpevole, secondo le sue parole, di aver spinto il nuotatore a lasciarla. A finire nel mirino di Lulù è stato in particolare Franco, padre di Manuel, che sarebbe stato una figura troppo presente nelle loro vite. Poche ore fa così a rompere il silenzio a Verissimo è stato anche lo stesso Bortuzzo, che fatto chiarezza sulla situazione e ha naturalmente preso le difese dei suoi familiari, affermando:

“Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e devo arrivarci con la mia testa, con le mie voglie. Non voglio avere rimpianti, casomai magari potrei dire che è colpa mia se l’ho lasciata, non di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Nulla di male. […] Mio padre ci ha creato uno spazio e ha fatto tanti sacrifici per noi. Pur di non disturbarci andava a mangiare nei bar e solo una volta si è permesso di entrare in stanza, ma perché c’era la porta aperta”.

In queste ore però sul web è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo aver ascoltato l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, alcuni utenti hanno notato una contraddizione nelle parole dell’ex Vippone, in particolare per quanto riguarda suo padre. Poche settimane fa infatti Manuel, nel corso di un’intervista con Lulù a Isola Party, aveva svelato come Franco fosse una figura sempre presente nelle loro vite, al punto di essere sempre lì a casa con loro. Queste le sue parole:

“Franco è sempre qua con noi”.

Manuel a VERISSIMO:mio padre in 20 giorni è sceso da noi giusto due volte!

Manuel a isolaparty: Franco è sempre qua con noi!



Ora capisco perché a Lulù cadde il telefono, il suo sguardo l’avrebbe tradita e noi avremmo capito tutto! #rispettoxlulú pic.twitter.com/KlGsiqBaSY — Pressati193 🛋🧚‍♀️ (@panic193) May 7, 2022

