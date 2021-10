Alcune fan gridano il nome di Manuel fuori dalla casa e Lulù non la prende bene

1 Lulù gelosa delle fan di Manuel Bortuzzo

La gelosia di Lulù nei confronti di Manuel Bortuzzo va ancora avanti. Prima si è innervosita per una frase detta da Sophie Codegoni, la quale avrebbe voluto anche lei la felpa del nuotatore. Poi è rimasta infastidita da Soleil perché il ragazzo voleva accettare di asseggiare la minestra preparata dall’influencer.

Più di recente, ha sbroccato perché in camera, sul letto di Manuel, ha trovato gli oggetti di Aldo Montano. L’atleta, dopo un po’ di giorni fuori dalla casa per incontri istituzionali con le alte cariche dello Stato dopo le Olimpiadi, è rientrato. E, come richiesto dallo stesso Bortuzzo, ha ripreso il suo letto. Questa cosa non è piaciuta a Lucrezia Selassié che ha fatto una scenata.

Oggi arriva un’altra forma di gelosia e questa volta non coinvolge altri coinquilini, ma le fan del nuotatore. Come riporta qualcuno su Twitter, delle persone fuori dagli studi in cui si trova la casa del Grande Fratello Vip 6 hanno urlato il nome di Manuel. Sicuramente sono state delle fan che volevano far arrivare al ragazzo il loro suppporto in questa avventura. Ma Lulù ha subito risposto: “Manuel è mio bimbe!”. Insomma, ha subito marcato il territorio, anche con le fan.

Fuori urlano:" Manuel"

Lulù: " Manuel è mio bimbe "



Ha 5 anni?#gfvip — Aly✨ (@bruttahadid3) October 3, 2021

Il web ha considerato questo gesto decisamente infantile.

Ma forse le gelosie non finiranno qui, perché per Manuel stasera è prevista una sorpresa che forse Lulù non gradirà…