La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié nella Casa del GF Vip sta facendo non poco discutere i telespettatori. Lei sembra totalmente presa dalla storia, mentre lui ha fatto dei passi indietro importanti, mettendo dei paletti sul loro rapporto. Con l’uscita momentanea di Aldo Montano dal programma per impegni istituzionali Aldo Montano, Lulù ne ha approfittato per dormire con Manuel. Il ragazzo però è stato chiaro e anche ieri ha annunciato che con il ritorno in Casa dello sportivo tutto sarebbe tornato come prima. Ma a quanto pare è successo l’esatto opposto.

Una questione già affrontata da Manuel Bortuzzo con Lucrezia Selassié, con quest’ultima che si è piuttosto arrabbiata in precedenza. Il tutto si è ripetuto, a quanto pare, anche ieri sera. Nel momento in cui il gieffino ha annunciato la notizia a Lulù, quest’ultima sembra aver fatto di tutto affinché il tutto non si verificasse. Aldo Montano dove ha dormito allora, vi chiederete? Sul divano. Una faccenda che ha infastidito non poco gli utenti del web, poiché a detta loro la Selassié si sarebbe “imposta”, arrivando a dire di stare male pur di non lasciare il suo letto. Ecco di seguito un riassunto riportato da uno dei telespettatori..

Questo è ciò che è successo stanotte, a grandi linee.



Io richiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se fosse stato un uomo al posto di Lucrezia ad avere atteggiamento simili, l'avreste massacrato.



Basta la scusa della donna sensibile etc.



È inammissibile#gfvip pic.twitter.com/lDx2onxBkU — what a night (@whatanightx) October 2, 2021

A testimoniare alcuni momenti riportarti nel precedente riassunto, ci sono anche dei video, dove Manuel Bortuzzo cerca di far capire in tutti i modi a Lucrezia di aver bisogno di spazio e voler dormire con il suo grande amico, Aldo Montano.

Ed ecco ancora un altro momento che vede protagonisti Manuel Bortuzzo parlare in giardino con Aldo Montano, mentre Lucrezia Selassié con lo spazzolino da denti li raggiunge…

Come dicevamo l’accaduto sta dividendo non poco gli utenti del web. C’è chi sostiene che Lucrezia Selassié dovrebbe lasciare i suoi spazi a Manuel Bortuzzo e chi, invece, pensa che proprio quest’ultimo dovrebbe parlarle chiaro. A commentare la coppia, intanto, ci ha pensato anche il padre del nuotatore…