1 Le parole di Manuel Bortuzzo

Solo pochi giorni fa è stato annunciato il cast del Grande Fratello Vip 6 e tra i concorrenti ci sarà anche Manuel Bortuzzo. Come in molti sapranno nel 2019 il celebre nuotatore è rimasto paralizzato a causa di una sparatoria che l’ha coinvolto e da quel momento la sua vita è cambiata drasticamente. Tuttavia Manuel non si è perso d’animo e a oggi è un esempio per tantissimi giovani. Nel corso di un’intervista al settimanale Chi infatti Bortuzzo ha svelato di aver deciso di prendere parte al reality per abbattere dei tabù. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto con noi”.

Adesso, a pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo svela agli autori del reality se è fidanzato. A oggi il nuotatore è single, tuttavia è pronto a innamorarsi e a mettersi in gioco. Queste le sue dichiarazioni:

“No non sono fidanzato. Se penso di trovare l’amore nella casa? Eh…chissà”.

Se non provi, non lo saprai mai… e noi non vediamo l’ora di provarci insieme a te, Manuel! Ci vediamo nella Casa! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/p7aQ9uzlxC — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 8, 2021

Senza dubbio in molti attendono di scoprire come Manuel Bortuzzo si relazionerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 e di certo le aspettative non verrano deluse. Nel mentre anche Alfonso Signorini ha svelato che la casa quest’anno ha subito delle piccole modifiche, proprio per permettere al nuotatore di non avere problemi. Rivediamo le dichiarazioni del conduttore.