Ancora una volta a far discutere il web sono Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Come sappiamo i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono riavvicinati e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia. Tuttavia alcuni giorni fa una battuta della Principessa ha provocato nuovamente dei malcontenti. A intervenire così è stata nientemeno che la mamma di Manuel, che ha scritto una lunga lettera a suo figlio, durante la quale si è scagliata proprio contro Lulù. Quest’ultima nel mentre si è prontamente scusata e lo stesso Bortuzzo aveva affermato di non essere arrabbiato o deluso da quanto accaduto. Dopo la fine della diretta però la Selassié ha avuto dei ripensamenti e ha rimuginato sulle parole della madre del nuotatore.

Lulù così ha chiesto a Manuel Bortuzzo delle rassicurazioni, ma a quel punto tra i due è scoppiata una piccola lite. Il gieffino infatti ha fatto un duro sfogo, durante il quale ha ribadito di non essere affatto arrabbiato con la Selassié. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvù:

“Facciamo un appello? Sono stato molto chiaro in puntata, credo che bastino le mie parole… forse te le sei dimenticate! Se te le ricordi quelle bastano e per me è chiusa! Oggi è un altro giorno e domani? Un altro ancora. Io più di essere così chiaro non so che fare. Te l’ho detto subito, non è giornata, non voglio niente. Te l’ho detto che mi manca mia madre e ho dei miei pensieri nei suoi confronti che non c’entrano con te ma c’entrano con la vita di me**a che ho avuto. Tu che c’entri mi chiedo? Niente! Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te. Che mi frega di essere arrabbiato con te? Non ho motivi di essere arrabbiato con te! Lo diciamo a tutti? ‘Non sono arrabbiato con Lucrezia, scusate se ho avuto una vita di me**a!’. Ecco, contenta adesso?”.