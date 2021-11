1 Parla la mamma di Manuel Bortuzzo

Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Come sappiamo i due stanno continuando la loro frequentazione, nonostante spesso ci siano degli alti e bassi. Negli ultimi giorni tuttavia è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha fatto discutere il web. Lulù infatti, parlando di Manuel, ha usato per rivolgersi a lui il termine inglese “Motherf**ker”, che tuttavia in slang assume un significato totalmente diverso da quello che tutti immaginano. Il termine però non è piaciuto alla mamma di Bortuzzo, che questa sera ha così deciso di intervenire.

La madre di Manuel si è infatti duramente scagliata contro Lulù, affermando come quella parola, che lei ha recepito come un insulto, l’abbia ferita molto. Non tutti sanno infatti che gli assalitori di Bortuzzo, prima di sparare, hanno pronunciato proprio quel termine, che naturalmente ha riportato a galla nella madre del nuotatore momenti dolorosi.

La mamma di Manuel ha deciso di scrivere una lettera… una grande emozione per lui… ma per Lulù è un momento decisamente più complesso da affrontare. #GFVIP pic.twitter.com/58vXsuLPav — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2021

Immediatamente però Lulù Selassié si è scusata con la mamma di Manuel Bortuzzo e con coloro che si sono sentiti offesi dal suo termine. Nel mentre sul web si è scatenato letteralmente il caos. In molti infatti hanno preso le difese della Principessa, facendo notare come quella parola in slang inglese abbia un significato totalmente diverso rispetto a quanto si pensa. Questi alcuni dei commenti degli utenti su Twitter:

Manuel nel mentre ha capito alla perfezione le intenzioni di Lulù e tra i due non sembrerebbero esserci stati problemi. Ma cosa accadrà nei giorni a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.