1 Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié si dichiarano

Finalmente Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié dopo continui tira e molla sembrano aver ritrovato la loro stabilità e ora non riescono più a stare lontani. Se prima a prendere l’iniziativa era spesso e volentieri la Princess, mente lui la allontanava, ora sembra proprio che il gieffino non riesca a stare lontano alla ragazza. La dimostrazione sono i continui gesti d’affetto tra i due in disparte o davanti agli altri vipponi.

Nel pomeriggio di oggi Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sono stati protagonisti di un altro tenero momento. Il nuotatore le ha dedicato La stella più fragile dell’universo di Ultimo (cantante preferito di Bortuzzo) e l’ha invitata a tenere a mente il brano e le parole che scandiva ad ogni nota. Un momento intimo che Manuel e Lulù si sono voluti ritagliare: lui ha suonato il piano mentre lei, in religioso silenzio, l’ha ascoltato. I due poco dopo si sono lasciati andare a un appassionato bacio, accompagnato dalle seguenti parole: “Comunque vada, con te…sempre”.

A quel punto Lucrezia Selassié si è lasciata scappare la dichiarazione delle dichiarazioni: “Ti amo”. Manuel Bortuzzo non ha potuto fare a meno di replicare con un dolcissimo: “Ti amo, anch’io”. Insomma un episodio davvero romantico, che è stato immediatamente catturato dai fan del Grande Fratello Vip 6…

La coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié fa sognare i propri sostenitori che, fin dal primo giorno (nonostante la loro sia stato come stare sulle montagne russe) hanno creduto in loro. Ma come si è arrivati a questo? Nei giorni scorsi Manuel ha fatto dei passi indietro e ha ammesso i suoi errori verso Lucrezia, per poi fare una dichiarazione molto importante. Andiamo a rivedere il tutto…