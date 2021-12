1 Il cambio di rotta di Manuel Bortuzzo

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un inaspettato cambio di rotta di Manuel Bortuzzo. Come sappiamo infatti dopo diverse incomprensioni il nuotatore aveva deciso di troncare ogni rapporto con Lulù Selassié, al punto che è anche arrivato a nominarla per ben due volte. Qualche giorno fa però a sorpresa Manuel si è riavvicinato alla Principessa e ha ammesso di aver capito i suoi errori. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così. […] Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male. Infatti non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Però tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. Ed è per questo che mi nascevano tremila pensieri. […] Ora in me avrai un punto di riferimento”.

In queste ore così Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono più vicini che mai e il nuotatore sembrerebbe essere pazzo della Principessa. Il gieffino infatti non riesce a staccarsi da Lucrezia e tra i due non mancano baci infuocati che stanno infiammando il web. Proprio in merito Manuel ha affermato:

“Ti voglio dare tutti i baci che non ti ho dato in questi mesi”.

In più alcune ore fa Manuel Bortuzzo ha fatto intendere che anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 ha intenzione di proseguire la sua storia con Lulù Selassié, al punto da dichiarare:

“Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”.

Come proseguirà dunque la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? nel mentre in queste ore in casa è arrivato un messaggio per la Principessa da parte di sua sorella Clarissa. Rivediamo le sue dichiarazioni.