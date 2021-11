1 Lite tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié

Per Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sembra non esserci proprio pace al GF Vip. Già da stamattina la Princess ha chiesto a Manuel di poter parlare tranquillamente e lui seppur mal volentieri ha accettato. Ciò che ha domandato Lulù a Manuel è perché lui risulta così distaccato da lei, insomma discorsi non molto lontani da quel che succede da un po’ di tempo a questa parte.

Manuel ha espresso fastidio fin da subito, con Lucrezia che l’ha subito stoppato: “Non essere così duro, perché io ci rimango male”. La Selassié vorrebbe capire se per lei e Bortuzzo c’è o meno un futuro insieme. Altra cosa che recrimina la ragazza è il fatto che Manuel si comporta così solo con lei, mentre con gli altri sembra essere piuttosto tranquillo. Lei vorrebbe quindi trovare una soluzione.

Per l’ennesima volta Manuel ha detto il suo punto di vista e seccato ha ribadito: “Le poche parole che dico sono la verità, io non ti faccio i giri del mondo con le parole perché ti reputo una donna intelligente. Ti ho chiesto una cosa prima e tu sei ancora qua a parlare, non mi ascolti”. Manuel Bortuzzo sembra non poterne più dei soliti discorsi fatti da Lucrezia Selassié. Stufo di doverla rassicurare sempre sugli stessi punti, ha deciso di andarsene e lasciare la conversazione in sospeso. Lucrezia dopo qualche minuto ha lasciato il corridoio che dà alla camera di Katia, per poi tornare dagli altri.

Tornata in Casa, Lucrezia Selassié si è messa alla ricerca di Manuel Bortuzzo, in quel momento in magazzino insieme ad Aldo Montano. Proprio con l’atleta il nuotatore si stava confidando spiegandogli l’accaduto. Dopo averci girato intorno, Lucrezia si è riavvicinata a Manuel con una scusa, ma lui l’ha fermata ancor prima di cominciare: : “A me le cose basta che vengano dette una volta, sono abituato ad ascoltare”.

Lulu insegue Manuel per la casa chiamandolo “pazzo” e bloccando la porta del confessionale perché non entri. Curatela. Fuori dal #gfvip pic.twitter.com/Oza2Ih5M4w — hamsik (@hamsik911) November 12, 2021

Così Manuel Bortuzzo ha lasciato nuovamente la conversazione a metà e si è diretto in confessionale, mentre lei continuava ad aspettarlo fuori. Purtroppo però non è finita qui…