1 GF Vip: Manuel Bortuzzo nomina Lulù

Le nomination al Grande Fratello Vip scatenano sempre diversi malumori tra i vipponi. Radunati per dare il proprio voto, la sorpresa è giunta quando Manuel Bortuzzo per la prima volta non presente nella lista dei preferiti, ha nominato per la seconda volta di fila (la prima in confessionale) Lucrezia Selassié: “Io nomino Lulù perché è l’unica persona che in questi giorni mi ha fatto stare male“.

Così Alfonso Signorini, apprese le parole di Manuel Bortuzzo, ha subito voluto indagare e chiesto a Lucrezia Selassié se si aspettasse o meno questo gesto da parte del coinquilino. Senza troppi giri di parole la Princess ha ammesso che questa scelta non se la sarebbe mai aspettata da parte sua, dando così il suo punto di vista:

“No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi”.

Ha detto Lucrezia Selassié, mentre gli altri cercavano di mediare. Ma a poco è servito. Dritta come un treno Lulù si è lasciata andare alle emozioni ed è scoppiata a piangere, spiegando poi: “Io nonostante abbia sofferto in determinate situazioni, non ho mai smesso di volergli bene . E non ho mai avuto una rabbia verso di lui, quindi non mi sarei mai aspettato che mi nominasse, sono sincera”.

Spiazzata e in lacrime Lucrezia Selassié ha continuato a dire la sua a Manuel Bortuzzo, che nel mentre tentava di giustificare la sua scelta. Ma c’è stato un momento, oltre alla nomination verso la ragazza, a indignare gli utenti del web. Continua per vedere com’è andato a finire il faccia a faccia tra i due…