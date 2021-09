1 La confessione di Manuel Bortuzzo

Senza dubbio uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6 è certamente Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, che come sappiamo qualche anno fa è stato coinvolto in una sparatoria che l’ha costretto su una sedia a rotelle, sta già dando il massimo e in più di un’occasione si è raccontato a cuore aperto. Solo qualche giorno fa Manuel ha svelato dei suoi dettagli intimi, e adesso come se non bastasse ha aggiunto altri particolari. Bortuzzo infatti ha raccontato che a oggi non può avere figli, tuttavia una volta uscito dalla casa è intenzionato a recarsi alla banca del seme. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“I figli a oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è [il finale, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale”.

A quel punto Manuel Bortuzzo sdrammatizzando ha aggiunto:

“Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte”.

Senza dubbio anche nelle settimane a venire Manuel Bortuzzo ci regalerà grandi emozioni. Nel mentre però in queste ore sembrerebbe che il nuotatore abbia deciso di fare dietrofront sul suo rapporto con Lucrezia Hailé Selassié. Rivediamo cosa è accaduto.