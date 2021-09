1 La confessione di Manuel Bortuzzo

Nella Casa del Grande Fratello Vip le giornate scorrono e mancano solo due giorni alla quarta puntata. I vipponi si stanno lasciando andare a delle confessioni, anche intime. Una di queste vede protagonista Manuel Bortuzzo. Durante una chiacchiera con gli altri compagni, il ragazzo ha spiegato di non avere più sensibilità nelle gambe a causa dell’incidente. Ma ha fatto subito una precisazione importante:

“La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento niente le gambe, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre”.

Ha fatto sapere Manuel Bortuzzo ai coinquilini per poi confidare, sdrammatizzando così per un attimo il momento di grande attenzione che si era creato intorno a lui:

“Insomma, là sotto funziona tutto, scusate eh”.

La battuta fatta da Manuel Bortuzzo, sempre molto autoironico, ha fatto sorridere tutti. Il gieffino con la sua simpatia e gentilezza sta conquistando tutti nella Casa ma anche fuori sembra essere molto amato dai telespettatori (tra essi anche Tommaso Zorzi). Al Grande Fratello Vip ha instaurato i primi legami e alcuni telespettatori, così come Alfonso Signorini, ci hanno visto del tenero tra lui e una delle Principesse etiopi, ovvero Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Loro non si sono sbilanciati e per adesso puntano a conservare una bella amicizia.

