La vita privata di Manuel Bortuzzo è sempre al centro dell’attenzione. Dopo la sua separazione da Lulù Selassié, ormai avvenuta mesi e mesi fa, più volte gli sono stati associati dei flirt inesistenti. Basti pensare alla sua amica e collega nuotatrice Giulia. Più di recente, invece, i rumor lo volevano vicino alla tiktoker Cecilia Cantarano. Una segnalazione a Deianira Marzano, infatti, comprendeva due foto. Una dello sportivo da Starbucks e l’altra due bicchieri di caffè nello stesso posto ma sul profilo dell’influencer. Sotto la scritta:

Ciao Deianira, volevo informarti che Manuel è stato avvistato all’outlet di Castel Romano insieme a Cecilia Cantarano. Ti allego le foto! Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like a vicenda.

Tutto questo, però, è stato smentito dalla Cantarano stessa sui suoi profili social. Lei, infatti, ha affermato di non conoscerlo nemmeno. In queste ore, invece, sempre Deianira ha condiviso un’altra segnalazione riguardante una seconda tiktoker. Si tratta, questa volta, di Angelica Benevieri che su TikTok conta oltre 260mila follower e più di 8 milioni di like. Lei ha postato un video all’interno di una macchina che sarebbe sembrata quella di Manuel Bortuzzo. Poco prima, infatti, anche l’ex gieffino aveva pubblicato una foto dentro la sua auto.

La foto di Manuel Bortuzzo con la presunta nuova fiamma

Come fa notare il sito Blogtivvu e anche il popolo di Twitter, però, i due non si trovavano insieme. Il ragazzo con cui si trovava Beatrice, infatti, non è Manuel per un semplice dettaglio. Le braccia di questa persona non sono coperte di tatuaggi come quelle del nuotatore. A notare bene, poi, anche i pantaloni sarebbero diversi. Si tratta quindi di un errore fatto in buona fede. Molto probabilmente, infatti, accorgendosene Deianira le ha cancellate.

