1 Il presunto cachet di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Manuel Bortuzzo è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. In molti lo sostengono nel suo percorso e lo vorrebbero portare alla vittoria. Queste persone, forse, si sono già chieste quanto potrebbe guadagnare il nuotatore all’interno del reality. La risposta cerca di darla il sito TVZap grazie ad alcune indiscrezioni raccolte. Questo quanto si legge sul portale in questione:

Il suo cachet è a dir poco da capogiro. Stando a delle indiscrezioni, Manuel guadagnerebbe 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata. Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro. In caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro.

Ricordiamo che si tratta soltanto di rumor e non abbiamo idea se tutto ciò corrisponde alla realtà. Molto probabilmente non sapremo mai con esattezza quanto guadagna Manuel Bortuzzo al GF Vip. Stessa cosa vale anche per gli altri gieffini. Tra le ultime di cui si è parlato anche Sophie Codegoni. Di lei ne ha accennato il sito Letto Quotidiano. Anche in questo caso, infatti, si parla di una cifra uguale a quella che prenderebbe lo sportivo:

La bellissima gieffina guadagna ben 715 euro al giorno e quindi all’incirca 5000 euro a settimana! Considerando che il reality ha avuto inizio il 17 settembre e che sono già state trasmesse ben 18 puntate, possiamo senza dubbio affermare che l’ex tronista di Uomini e donne ha guadagnato già un bel po’ di soldini. Questa notizia che circolava sui social già da un po’ di tempo è stata confermata da alcune talpe vicine alla produzione.

Che ci sia della verità in qualcuna di queste indiscrezioni? Chi può dirlo. Nel mentre, sempre parlando di Manuel Bortuzzo, il padre in queste ore è stato al centro della polemica…