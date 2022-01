1 Il messaggio di Manuel Bortuzzo

Ieri sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare una volta per tutte la casa. Come sappiamo già da tempo il nuotatore, per via di problemi fisici legati alla sua condizione, stava pensando di lasciare il gioco, e dopo un lungo ripensamento è arrivata la decisione finale. Poche ore fa così Manuel ha salutato la sua Lulù, i suoi compagni e ha varcato la porta rossa per l’ultima volta, tornando così alla sua vita di sempre. Queste le sue dichiarazioni prima di lasciare la casa:

“Abbandono il programma questa sera. Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più che la felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. Questa serenità per me è collegata ovviamente alla situazione fisica. Non ce l’ho e quindi non posso trasmetterla più di tanto agli altri”.

Poche ore fa nel mentre Manuel Bortuzzo è anche rientrato in possesso del suo telefono e dei suoi social, e naturalmente non è mancato un primo messaggio per Lulù Selassié. Come sappiamo i due giovani innamorati sono pronti non solo ad aspettarsi, ma anche a vivere la loro vita insieme, e di certo in molti si chiedono cosa accadrà quando anche la Principessa lascerà il Grande Fratello Vip 6. Manuel nel mentre su Instagram ha postato un cartellone fatto proprio da Lulù, affermando semplicemente: “Ti amo”.

Alcuni giorni fa nel mentre, prima di lasciare definitivamente il reality, Manuel ha scritto anche una bellissima lettera per Lulù Selassié, che ha emozionato il web e il pubblico. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.