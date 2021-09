1 Il costo della camicia di Manuel Bortuzzo

Nella giornata di ieri, 29 settembre 2021, le telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso un momento di tenerezza tra i Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé. Peccato, però, che un comportamento del nuotatore abbia un po’ rovinato l’atmosfera. Quando Lulù, infatti, si è avvicinata per dargli un bacio sul petto lui l’ha subito frenata preoccupandosi solo di non sporcare la camicia con il trucco. Il gesto della principessa, infatti, è stato interrotto dalle parole: “La camicia, ti prego. Questa camicia costa tantissimo“.

Subito dopo, poi, le ha anche tirato un’occhiata di traverso. Il momento non è sfuggito all’occhio sempre attento dei fan. Questi, infatti, hanno voluto prendere due direzioni opposte. Chi pensa che Manuel non sia poi così tanto interessato a Lulù e cerca di respingerla e chi invece lo ritiene un po’ più schivo. Fatto sta che al momento non possiamo dire nulla con certezza se non il prezzo dell’ormai famosa camicia. Vi siete chiesti quale potrebbe essere il costo dell’indumento?

Eleonora D’Amore, a capo dell’areo spettacolo di Fanpage.it, ha pubblicato una foto dal sito della casa di moda ETRO, nata nel 1968 e che rappresenta lo stile Made in Italy nel mondo. A quanto pare il capo d’abbigliamento descritto sul portale come “camicia in cotone con fiori pop art” costa la bellezza di 275,00 euro. Una cifra da capogiro, non c’è da stupirsi che non volesse sporcarla in alcun modo.

Fatto sta, però, che Manuel Bortuzzo sta avendo atteggiamenti molto curiosi verso Lulù. Di recente, infatti, lo abbiamo visto pulirsi la bocca dopo che lo aveva baciato. Poco dopo, inoltre, ne ha proprio rifiutato un altro con la scusa del non voler rovinare il trucco. Cosa starà succedendo tra loro? Non lo possiamo sapere. Lucrezia, però, da ieri ce l’ha con Sophie Codegoni per una richiesta fatta a Manuel. Continuate a leggere…