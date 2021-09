Manuel rifiuta il bacio di Lulù, poi si pulisce la bocca (VIDEO)

1 Manuel Bortuzzo rifiuta il bacio di Lulù

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 si sarebbe formata la prima coppia, quella cioè composta da Manuel Bortuzzo e da una delle principesse Selassié: Lucrezia. Usiamo il condizionale perché dopo i primi baci, effusioni e dolcezze qualcosa è cambiato.

Il nuotatore si era già un po’ allontanato dalla principessa nei giorni passati e ora sembra rifiutare anche i suoi baci. Sui social ci sono alcuni video in cui si vede proprio quello che succede tra loro. In un primo video, mentre Manuel sta parlando con Gianmaria, Lucrezia si avvicina per baciarlo. Ma lui inzia a voltare il viso per evitarlo e alla fine cede. Non solo, appena lei si volta, lui si pulisce la bocca.

Lei che si avvicina insistendo per baciarlo ❤️

Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio ❤️❤️❤️❤️

Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #GFvip pic.twitter.com/84wMwAWWmH — BagnoTrash (@bagnotrash) September 29, 2021

E non finisce qui perché più tardi Lulù ha chiesto a Manuel di darle un bacio, ma lui ha risposto di no dicendo che poi non avrebbe potuto togliere il suo rossetto dalle labbra. Ecco il video del momento:

– mi dai un bacino? 💘🥰😘



– NO 🖐🏻 no😄 non posso togliere il trucco #gfvip pic.twitter.com/RdBcqNvAdY — ~ (@joyglorius) September 29, 2021

Oltre a questi due momenti, ce n’era stato un altro in cui Manuel Bortuzzo aveva rifiutato il bacio per via della camicia…