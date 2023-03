NEWS

Andrea Sanna | 25 Marzo 2023

La presentatrice Elianis Garrido sviene in diretta TV. Il video fa il giro del web e lei svela come sta e cosa è successo

Presentatrice sviene in TV

Paura durante Lo Sé Todo, un programma colombiano. Una presentatrice è svenuta durante la diretta, creando panico tra i collaboratori e pubblico a casa. Durante la trasmissione, come mostrato dalle immagini, Elianis Garrido (questo il suo nome) si è sentita poco bene. Da queste immagini si vede lei mettersi le mani sul volto e poi accasciarsi a terra dopo una caduta dallo sgabello. Un malore improvviso il suo.

Il collega Ariel Osorio (che da anni affianca la presentatrice) si è subito reso conto della gravità della cosa e ha mandato la pubblicità per poi prestare soccorso alla conduttrice, insieme ad alcuni autori.

Elianis Garrido se desmayó en pleno set pic.twitter.com/0mlr6QVgo0 — Luchovoltio (@luchovoltios) March 16, 2023

#ATENCIÓN Fuertes imágenes del momento en el que la presentadora @ElianisGarrido se cae durante el programa #LoSéTodo. pic.twitter.com/4woA8k9jyO — Canal 1 (@Canal1Colombia) March 16, 2023

Il presentatore Ariel Osorio tornato dallo stacco pubblicitario ha preso la parola e svelato, senza entrare troppo nei dettagli, cosa sarebbe accaduto. Ha voluto intervenire, come da lui stesso spiegato, anche per tranquillizzare la famiglia della presentatrice TV: “Elianis non si è sentita bene. Adesso si è ripresa e sta meglio. Si è sottoposta a dei controlli medici”. Poi guardando sempre la telecamera e rivolgendosi stavolta ai cari della presentatrice ha concluso: “Appena starà meglio vi chiamerà subito”.

La presentatrice ci ha tenuto a ringraziare il pubblico e sui social (su Instagram conta oltre 6,2 milioni di follower) ha fatto sapere di essersi ripresa. Ha detto che non stava bene già da prima del suo ingresso in studio, si sentiva persa, senza voce e con un gran mal di testa. L’accaduto l’ha portata a fare ritorno a casa per riposarsi.

Nel mentre Elianis ha detto di aver ricevuto tantissimi messaggi d’affetto e ha ringraziato tutti per essersi preoccupati: “Non sono riuscita a leggervi tutti. Con calma cercherò di farlo. Però posso tranquillizzarvi e dirvi che mai nella mia vita giocherei con la mia salute e non vi mentirei mai”.

A seguire la presentatrice ha voluto spendere anche due parole per il suo team di lavoro e la loro immediata prontezza nell’aiutarla: “Davvero grazie perché se non avessero agito in fretta sarebbe stata un’altra storia. Grazie ai medici e agli infermieri che mi hanno curato. Sono stati davvero tutti molto carini”.

Tra le altre cose la presentatrice ha fatto sapere che i medici le hanno consigliato di fare ritorno a lavoro la prossima settimana e di recuperare le energie.