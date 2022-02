1 Il tatuaggio di Manuel dedicato a Lulù

Ieri Manuel Bortuzzo è stato tra gli ospiti di Casa Chi. Il nuotatore, che ha deciso di interrompere la sua avventura al GF Vip 6, è tornato alla vita di tutti i giorni e ha raccontato nella trasmissione social, di essere cambiato tanto: “Ho uno sguardo più rilassato, più consapevole di tante cose e anche giustamente innamorato“.

Si legge come gentilmente pubblicato da Isa & Chia, che ne ha condiviso le dichiarazioni. A seguire Manuel Bortuzzo, tra una chiacchiera e l’altra, ha fatto sapere di essere intenzionato a fare un tatuaggio, il numero 22: “Sto bene, tra un tatuaggio e l’altro… mi sto tatuando… sto facendo un 22, una scritta… sono in compagnia del mio migliore amico“.

Un simbolo, questo, che è dedicato totalmente alla sua fidanzata Lucrezia Selassié, conosciuta dentro la Casa del Grande Fratello Vip. A spiegarne il significato del tatuaggio è stato proprio Manuel Bortuzzo in trasmissione:

“Il tatuaggio 22 è riferito a Lulù: il 22 settembre è la canzone mia e di Lulù, il giorno in cui ci siamo baciati… richiama tante cose. La scritta Changes rimanda ai cambiamenti, così come le ali spezzate, il 12 come i millimetri per cui sono vivi… tra i tanti tatuaggi mi fa piacere che questi più significativi me li abbia fatti proprio il mio migliore amico”.

La storia Instagram di Manuel Bortuzzo

Ha fatto sapere Manuel Bortuzzo a Casa Chi. Tra le tante cose si è parlato anche di Delia Duran e Soleil Sorge…