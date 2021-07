Festeggiamenti doppi al Pura Vida di Manuel Botti tra compleanno e successi

Al Pura Vida si festeggiano non solo i 4 anni del locale, ma anche il compleanno di Chiara Fornari, compagna e futura sposa di Manuel Botti

Doppi festeggiamenti al RistoMusic “Pura Vida”

Manuel Botti – (c) Novella 2000 n. 32 – 28 luglio 2021

Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola questa settimana, si parla anche del Pura Vida di Manuel Botti. Si tratta, come ben noto, di uno dei locali più amati di Forte dei Marmi dove di tanto in tanto si radunano calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo. Il RistoMusic di recente ha festeggiato i suoi primi 4 anni di attività e l’ha fatto nel migliore dei modi. A coincidere con questa data anche il compleanno della compagna del proprietario, Chiara Fornari.

Proprio Manuel Botti e Chiara Fornari ben presto convoleranno a nozze. Il luogo scelto per l’evento è Formentera. Alla festa del Pura Vida, come vediamo da queste immagini esclusive presenti su Novella 2000, troviamo tanti personaggi noti. Da Pago che con la sua musica ha animato la serata ad Alessio Pibe Lini, produttore di bollicine d’alta qualità. Il cantante sardo ormai è di casa ed è tra gli ospiti più amati presenti.

Tra gli altri presenti troviamo anche Paolo Berlusconi e Fabio Tallin e ancora il ds Davide Zerbini, Mario Vei e molti altri. Una serata davvero piacevole, all’insegna dell’allegria, come mostrano queste immagini che vi mostriamo qui sotto.

(c) Novella 2000 n. 32 – 28 luglio 2021

Così Manuel Botti ha festeggiato alla grande, in una serata che si può descrivere memorabile, i successi del Pura Vida, ma anche il compleanno della sua dolce metà, Chiara Fornari che, come abbiamo detto, diventerà presto sua moglie.

A Manuel Botti noi di Novella 2000 e Novella2000.it facciamo i nostri migliori auguri per i tanti traguardi raggiunti e che raggiungerà ancora in futuro e le nostre migliori congratulazioni per il matrimonio che verrà. Se trascorrerete dei giorni a Forte dei Marmi, il Pura Vida sarà senza dubbio uno dei luoghi più esclusivi della città da raggiungere!