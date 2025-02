Cosa ne pensa Manuel Maura del trono della sua ex Francesca Sorrentino? In un’intervista si è esposto: “Volevo scendere a corteggiarla, non l’ho vista presa da nessuno”

Francesca Sorrentino prima di vederla sul trono di Uomini e Donne (dove ha fatto la sua scelta che vedremo in TV nei prossimi giorni), ha preso parte a Temptation Island nel 2023 con l’ex fidanzato Manuel Maura. I due all’epoca stavano insieme da due anni e mezzo, in cui però è successo di tutti, visti i continui tira e molla e frequentazioni di lui con altre donne.

Lasciata la trasmissione da separati, sono poi tornati insieme per un breve periodo (dove hanno continuato a prendersi e lasciarsi), ma ben presto la storia è naufragata. Manuel Maura ha poi appreso della scelta di Francesca Sorrentino di sedersi sul trono di Uomini e Donne e in più occasioni aveva confidato il pensiero di scendere a corteggiarla.

Adesso a Fanpage.it Manuel Maura ha raccontato di non sentirla da tanto tempo, precisamente dalla loro rottura a giugno e da quando lei ha accettato di fare il trono non hanno più avuto modo di parlare: “Non aveva senso cercarla”. L’ex volto di Temptation Island si è detto certo che lei fosse ancora presa da lui e scottata dalla loro storia:

“All’inizio è difficile e infatti la vedevo chiusa, non era la Francesca che conosco io. Francesca è tutt’altro, è solare, divertente, non ti fa annoiare mai, ti fa divertire. Ogni tanto si comporta da rompiscatole, ha un carattere forte e vuole sempre avere ragione, ma di lei posso solo dire cose belle“.

In seguito Manuel Maura ha lanciato una bordata ai corteggiatori, sostenendo che la sua ex non sarebbe stata poi così fortunata. I ragazzi per lui non erano di certo all’altezza della tronista. Come detto già in altre occasioni ha pensato più volte di arrivare a Uomini e Donne per corteggiarla. Poi però riflettendoci su ha capito che forse non sarebbe stato il caso e che lei avrebbe dovuto viversi questo percorso liberamente.

Allo stesso tempo però Manuel Maura non ha nascosto: “Quando vedevo alcune scene che mi davano fastidio pensavo istintivamente di andare da lei. Ma non volevo rischiare di rovinarle il percorso. Mi dicevo: ‘E se vado e non mi vuole?. Quindi mi sono fatto da parte. Ad ogni modo, non ho mai percepito baci o abbracci sentiti, non l’ho vista particolarmente presa da nessuno dei due“.

E sulla possibilità in futuro di riavvicinarsi o meno a lei, Manuel Maura ha lasciato (nonostante tutto) un piccolo spiraglio. Ora come ora non gli sembra il caso di scriverle, dato che ha finito da poco il suo percorso nel dating show, ma non si preclude nulla: “In futuro non so quello che potrebbe accadere, ma nella vita mai dire mai. Ad oggi, non credo sia il caso di riscriverle perché ha finito da poco a Uomini e Donne“.

Come risponderà Francesca Sorrentino a queste parole?