Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli ha intercettato Chiara Ferragni, stavolta l’invitato di Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’oro ad Angelica Montini. Lei è stata chiamata in causa recentemente come presunta amante di Fedez.

Il Tapiro alla presunta amante di Fedez

Solo pochi giorni fa Striscia la Notizia ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con Chiara Ferragni. Valerio Staffelli le ha consegnato un Tapiro d’oro chiedendole un commento a caldo sul suo ex Fedez, di cui sono emersi presunti tradimenti, così come la scelta del rapper di portare al Festival “Bella stronza” durante la serata delle Cover.

Adesso l’inviato di Striscia la Notizia è tornato alla carica! Come rivelato dal sito Staffelli è riuscito a beccare Angelica Montini, presunta amante di Fedez durante la storia con Chiara Ferragni, nella tarda mattinata di oggi. A Milano ha avuto modo di beccarla per strada.

Dalle prime immagini Angelica Montini si sarebbe accorta subito dell’arrivo dell’inviato di Striscia la Notizia, immaginando dunque che volesse rivolgerle domande su Fedez. Dai pochi secondi di filmato avrebbe fatto di tutto per divincolarsi e cercare di allontanarsi, evitando così di rispondere.

Nel video Angelica Montini, che in passato pare sia stata vicina a Fedez, non sembra aver risposto alle curiosità di Staffelli, facendo l’ingresso in un negozio per poi chiudersi la porta alle spalle.

Per scoprire com’è andata effettivamente dunque ci sarà da attendere la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli. Certo è che dalle prime immagini non sembrerebbe che Angelica Montini fosse molto intenzionata a parlare di Fedez e delle indiscrezioni che la coinvolgono. Magari nel girato ha rilasciato qualche dichiarazione? Solo nella puntata di domani sera lo scopriremo.

Appuntamento quindi su Canale 5 alle ore 20:35.