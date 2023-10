Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

Dopo la sorpresa ricevuta dalla sua ex Valentina e dalla figlia Mia, Varrese abbraccia gli inquilini, ma snobba il saluto di Beatrice

Varrese snobba Beatrice

La settima puntata del Grande Fratello ha regalato diverse emozioni ai concorrenti. Pensiamo per esempio a Massimiliano Varrese. L’attore ieri ha ricevuto una sorpresa dalla sua ex Valentina e dalla figlia Mia. La prima ci ha tenuto a inviargli una lettera, mentre la piccola un disegno dolcissimo. Un momento molto tenero che ha sciolto il cuore di tanti.

Dopo ogni episodio di questo tipo, tutti i concorrenti ci tengono a mostrare il proprio affetto al compagno o alla compagna che ha ricevuto la sorpresa. E così è stato anche per Massimiliano Varrese. A sorpresa anche Beatrice Luzzi, con la quale ha diverse divergenze, ha tentato un approccio. L’attrice infatti ha aspettato che la calca si alleggerisse un po’, per poi avvicinarsi e tentare di abbracciarlo.

Come vediamo dal video sottostante, però Massimiliano Varrese dopo il saluto di Alex Schwazer, ha notato l’arrivo di Beatrice Luzzi. La reazione? Ha abbassato la testa e si è voltato dall’altra parte. Lei ha tentato di dire e fare qualcosa, porgendo poi la mano sulla spalla del coinquilino, ma con scarsi risultati. Massimiliano si è voltato, lasciandosi dietro Beatrice che, a sua volta, non ha insistito e si è allontanata. Ecco il video sotto che racconta l’episodio che vi abbiamo descritto a parole…

Questo atteggiamento ha spaccato in due l’opinione pubblica. C’è chi crede infatti che Massimiliano Varrese abbia fatto bene, per coerenza, a evitare il saluto di Beatrice Luzzi sostenendo: “Anche lei ha fatto lo stesso”. Ma ci sono i sostenitori dell’attrice che, invece, affermano l’esatto contrario e hanno trovato di cattivo gusto l’atteggiamento dell’inquilino.

Non solo Varrese. Questo perché ieri Beatrice ha fatto lo stesso anche dopo la sorpresa a Rosy Chin da parte di sua figlia. La chef una volta tornata in Casa è stata accolta dall’abbraccio di tutti. La Luzzi ha messo da parte gli attriti e si è avvicinata a Rosy, che sembra avere apprezzato (anche se poi l’ha nominata ma per altre motivazioni).

Tra Varrese e Beatrice, invece, è gelo totale! Ci sarà modo di chiarire?