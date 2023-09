Gossip

Nicolò Figini | 7 Settembre 2023

Temptation Island

La risposta di Manuel Maura

Qualche tempo fa Francesca Sorrentino e Manuel Maura era stati avvistati sulla stessa spiaggia e in molti pensavano fosse in atto un riavvicinamento. Tuttavia i due non si sono nemmeno parlati in questa occasione e a rivelarlo è stata proprio la ragazza:

“Ieri invece eravamo presenti per l’aperitivo in spiaggia nello stesso luogo che abbiamo sempre frequentato. Anche quando eravamo una coppia. E o continuiamo a frequentare separatamente anche se ci siamo lasciati. Lo dico per fare chiarezza”.

Francesca Sorrentino, quindi, ha concluso il discorso dichiarando che abitano vicini e i posti in cui sono soliti andare sono sempre gli stessi: “Capiterà spesso di frequentare gli stessi luoghi“. Anche in futuro, quindi, anche se li vedremo ai medesimi eventi non dovremo dare per scontato che interagiranno perché potrebbe non capitare, esattamente come in questo caso.

Ma in tutto questo cosa pensa Manuel Maura? Nelle ultime ore a risposto ad alcune domande da parte dei suoi fan. Qualcuno gli ha chiesto se fosse mai stato innamorato di Francesca e la sua risposta è stata affermativa. Altri, invece, gli hanno domandato: “Se mai ti rendessi conto di voler tornare seriamente con Fra cosa saresti disposto a fare?“. Lui ha replicato: “Di tutto“.

Al momento, poi, a anche rivelato che non c’è nessun riavvicinamento a Francesca. Però in futuro non si può mai sapere. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. I fan, tuttavia, continuano a non perdere la speranza. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo avere ulteriori informazioni in merito.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.