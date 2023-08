Gossip

Niccolo Maggesi | 30 Agosto 2023

Novella 2000, sul numero uscito questa mattina, ha pubblicato un’intervista a Francesco Chiofalo (firmata Armando Sanchez), in cui l’ex Uomini e Donne ha parlato a lungo della sua relazione con Drusilla Gucci.

La coppia sta insieme da diverso tempo, e si è conosciuta frequentando gli stessi ambienti dopo che Drusilla ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Nei mesi scorsi si era parlato di una crisi sulla quale però i due protagonisti di questo amore non avevano mai dato chiare risposte ai loro fan.

Stavolta è Chiofalo, che nella sua “fedina sentimentale” vanta anche una tormentata relazione con la gieffina Antonella Fiordelisi, a mettere le carte in tavola.

“La crisi purtroppo c’è stata,” ha spiegato a Novella, “non possiamo negarlo. Il problema è nato dalla nostra grande differenza: ci siamo resi conto di non andare d’accordo su nulla. Per questo motivo abbiamo deciso per un po’ di tempo di distaccarci, proprio per capire i nostri sentimenti reciproci”.

La crisi? Tutta “colpa” delle foto con un’ex Pupa

A innescare ogni screzio – che ora sembrerebbe superato -, ad ogni modo, non sono state le incompatibilità di carattere ma un fatto molto specifico.

“Tutto per colpa di una paparazzata avvenuta nel centro di Roma”, rivela Francesco Chiofalo. “Le foto mi ritraevano accanto a Marialaura De Vitis (vincitrice della Pupa e il Secchione, ndr) e sembrava fossimo da soli. In realtà ci siamo visti per lavoro e siamo stati fotografati in un bar, dove eravamo con altre persone. Il paparazzo però ha inquadrato solo noi due, facendoci così sembrare una coppia di innamorati”.

All’episodio è seguita una lunga lite con Drusilla, a cui Chiofalo ha cercato di chiarire le reali circostanze della paparazzata. Ma la giovane ereditiera, che in TV aveva già dato di sé un’immagine da “acqua cheta”, pare non si sia lasciata facilmente persuadere.

“Drusilla è una donna apparentemente calma, ma quando si arrabbia è meglio scappare”, commenta infatti l’ex corteggiatore.

“Drusilla e io ci vogliamo molto bene, ci rispettiamo e ci amiamo,” ha poi proseguito, “però proprio per questo motivo vogliamo essere sicuri che la nostra relazione duri davvero per sempre. Credo sia una questione di intelligenza”.

Se la riconciliazione in effetti c’è stata, la coppia continua a ponderare se tornare insieme sia stata davvero la scelta giusta.

Nel corso dell’intervista, che trovate in forma integrale solo in edicola, spazio anche per una riflessione sul futuro della TV targata Mediaset, che avendo deciso di bandire il trash dovrà rinunciare sicuramente a personaggi come Chiofalo.

“Provo una grande stima per Mediaset e le produzioni con cui ho collaborato,” ha esordito l’ex Pupo, “devo solo ringraziarli per aver creduto in me, ma mi sono posto tante domande in questo periodo. Mi sono detto: sarà un test per capire come il pubblico accetterebbe una TV diversa da quella di quindici anni a questa parte? Forse sì, forse cambieranno canale, ma saranno gli ascolti a dare la vera risposta. Sono gli sponsor a decidere le sorti di un programma. Staremo a vedere”.