Questa mattina è arrivata la tragica e devastante notizia della morte di Manuel Vallicella. L’ex tronista di Uomini e Donne si è spento all’età di 35 anni e secondo le indiscrezioni pare si sia tolto la vita. Ad annunciare la morte del tatuatore è stato un suo caro, Enrico Ciriaci, che poco fa è stato raggiunto telefonicamente da FanPage. Nel corso della chiacchierata col noto portale Ciriaci ha svelato i presunti motivi della morte di Manuel, che pare soffrisse di depressione da tre anni. Queste le dichiarazioni dell’amico di Vallicella:

“Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo. Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social”.