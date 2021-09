1 Salvo Veneziano attacca Signorini

Mancano ormai poche ore all’inizio del Grande Fratello Vip 6 e i protagonisti, ancor prima di cominciare, già fanno parlare di sé, conduttore compreso. Alfonso Signorini in questi giorni è stato criticato da Salvo Veneziano, ex concorrente della prima edizione del reality e tornato poi per la quarta edizione della versione Vip. Purtroppo in quest’ultima occasione un episodio ha portato alla sua espulsione. Da allora il pizzaiolo non ha mancato occasione di attaccare il conduttore.

A seguito di vecchie ruggini Salvo Veneziano è tornato a dire la sua a proposito della nuova edizione del Grande Fratello Vip e ha detto la sua a proposito di uno dei nuovi concorrenti, attaccando poi Alfonso Signorini. Il siciliano sembra non aver gradito la scelta di dare visibilità a Tommaso Eletti, ex volto di Temptation Island:

«Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo GF vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un’altro reality nel quale é emerso per la sua ‘eccessiva possessività patologica’ nei confronti del genere femminile», ha scritto Salvo Veneziano. E ancora criticando la scelta di Signorini ha aggiunto: «Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso Signorini».

Questa la nuova frecciatina di Salvo Veneziano.

Post Instagram Salvo Veneziano

Ora come ora Alfonso Signorini non ha risposto alle parole di Salvo Veneziano, ma non è di certo escluso possa dire la sua in futuro. Nel mentre, però, in questi giorni proprio il conduttore ha voluto mettere le cose in chiaro a proposito dei vipponi che avrebbero detto ‘no’ alla trasmissione e nel dettaglio ha parlato di Raz Degan. Andiamo a rileggere quanto detto…