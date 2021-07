Cosa è successo a Manuela e Stefano dopo Temptation Island? La segnalazione sulla coppia che nessuno si aspettava

1 Manuela e Stefano stanno ancora insieme?

Temptation Island sta ancora andando in onda e lunedì prossimo verrà trasmessa la quarta puntata. Il percorso delle coppie rimaste, quindi, sta giungendo alla conclusione e di conseguenza sale la curiosità di sapere come usciranno dai rispettivi villaggi: in coppia o divise? Tra i protagonisti che stanno suscitando molto interesse ci sono sicuramente Manuela e Stefano con una relazione fatta in passato di tradimenti e quindi adesso di mancanza di fiducia.

Ciò che ha sconvolto molto il pubblico sono gli attacchi reciproci che si fanno. Lui usa parole molto dure nei confronti della fidanzata, sminuendola anche a livello di intelligenza. Lei, invece, è arrivata a raccontare anche dei problemi dal punto di vista sessuale. Insomma questa coppia al momento sembra a tutti gli effetti destinata a dividersi.

Arriva però una segnalazione che li riguarda. Fino a quando il programma non è finito, le coppie partecipanti a Temptation Island non possono esporsi, ma i più attenti riescono sempre a captare qualcosa. Così, come riporta il sito Gossip e TV, all’influencer Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che li riguarda. I due sarebbero stati avvistati insieme al mare, a Brindisi per la precisione. E chi li ha visti ha raccontato che si comportavano come una coppia normalissima che non sembrava uscita da un duro percorso come quello che stiamo attualmente osservando.

Quindi Manuela e Stefano sono usciti insieme da Temptation Island? Questo è quello che sembra e sicuramente sconvolge un po’ il pubblico. Ma loro non sono né i primi (e forse neanche gli ultimi) che escono insieme nonostante un percorso burrascoso nel programma. A questo punto siamo curiosiri di scoprire cosa accadrà nelle restanti puntate.

Ma vediamo qual è stato il destino delle altre coppie di quest’anno…