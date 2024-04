NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Belve

Domani sera Mara Maionchi sarà ospite dell’ultima puntata di Belve. Nel corso dell’intervista, come rivelano le anticipazioni, la nota produttrice discografica ha lanciato una bordata a Tiziano Ferro.

La bordata di Mara Maionchi

Mancano poche ore alla messa in onda dell’ultima puntata di Belve, che verrà trasmessa su Rai 2 domani sera. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Mara Maionchi, pronta a raccontarsi senza filtri e senza censure come suo solito. Nel corso della chiacchierata non mancheranno anche tante risate e di certo le aspettative non verranno deluse. In queste ore intanto sono arrivate alcune piccole anticipazioni dell’intervista di Mara e a non passare inosservata è stata in particolare una risposta che la produttrice discografica ha dato alla conduttrice. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la Fagnani ha chiesto alla sua ospite di fare il nome di un personaggio col quale ha lavorato che non ha mai capito la fortuna di averla incontrata. Dopo un primo tentennamento Mara Maionchi ha inaspettatamente lanciato una bordata a Tiziano Ferro, affermando senza giri di parole:

“Secondo me Tiziano Ferro non l’ha capito tanto, perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante. Non è d’obbligo avere della riconoscenza”.

Le parole di Mara Maionchi, che come al solito non è risparmiata, in queste ore stanno già facendo il giro del web. Nel mentre in molti si chiedono già se arriverà la replica di Tiziano Ferro, che al momento non è ancora intervenuto. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione del cantautore di Latina qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni. Nel frattempo vi ricordiamo l’appuntamento con l’intervista della Maionchi a Belve, che andrà in onda domani sera su Rai 2, come sempre alle 21.20.