Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Amici 23

Poco fa è giunta notizia che la programmazione del Serale di Amici 23 sta per cambiare. Scopriamo dunque quando vanno in onda le ultime puntate.

Cambia la programmazione del Serale di Amici 23

Mancano ormai meno di tre settimane alla finale di Amici 23 e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Solo sabato sera è andata in onda la sesta puntata, durante la quale a lasciare definitivamente la scuola è stata Sofia. 7 invece gli allievi ancora in gioco: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Martina, Mida e Sarah. Il cerchio dunque inizia a stringersi sempre di più e da ora in poi il gioco si farà sempre più acceso. I cantanti e ballerini dovranno di conseguenza fare il massimo per convincere a pieno la giuria e senza dubbio ne vedremo di belle.

Oggi intanto è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. La programmazione della fase finale del talent show infatti ha subito piccole modifiche e il pubblico ci sta già chiedendo cosa accadrà.

Ma quando andranno in onda dunque le ultime puntate del Serale di Amici 23? La settima puntata verrà trasmessa regolarmente su Canale 5 sabato 4 maggio. La semifinale invece andrà in onda domenica 12 maggio. Ma perché questo cambio improvviso? La risposata è semplice. Sabato 11 maggio, come di certo in molti sapranno, si svolgerà la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e tutto il pubblico sarà a fare il tifo per Angelina Mango, che rappresenterà l’Italia.

La finale di questa edizione invece andrà invece in onda regolarmente sabato 18 maggio in diretta su Canale 5. Grande attesa dunque per le ultime tre puntate del programma, durante le quali assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. Ma chi sarà il prossimo allievo a dover lasciare la scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.