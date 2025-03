Il ballo tra Mara Venier e Serena Brancale a Domenica In

A Domenica In oggi Mara Venier ha ballato Anema e Core con Serena Brancale. La cantante l’ha coinvolta nella coreografia della canzone presentata al Festival di Sanremo e anche il pubblico si è scatenato in studio.

Mara Venier balla Anema e Core con Serena Brancale

Oggi a Domenica In tanti ospiti sono intervenuti nello studio di Mara Venier, padrona di casa del programma televisivo di Rai 1. Ancora sull’ondata del Festival di Sanremo 2025, la conduttrice ha avuto modo di accogliere Serena Brancale.

La cantante si è raccontata, ma c’è stato modo anche di cantare. Oltre a interpretare la cover che ha realizzato con Alessandra Amoroso durante la serata dei duetti (hanno portato sul palco “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys), c’è stato ovviamente anche un altro momento. Questo perché ovviamente Serena Brancale da Mara Venier ha anche cantato Anema e core, il brano con cui si è presentata al Festival di Sanremo.

Mara Venier, che come al solito mette a suo agio gli ospiti, le ha chiesto poco prima se volesse fare qualcosa. A quel punto Serena Brancale ha espresso il desiderio di ballare con lei la coreografia della canzone. Ed ecco qui che la conduttrice non ci ha pensato due volte e si è messa subito in gioco. Anche lo studio è stato molto coinvolto.

Se inizialmente il balletto ha coinvolto solo Mara Venier e Serena Brancale, poco dopo l’esibizione è intervenuto anche il fidanzato della cantante e tutti e tre si sono molto divertiti, come si vede da questo video.

Sto male Serena e Dario questa caciara poteva succedere solo da zia Mara #DomenicaIn pic.twitter.com/8urUwxuNe8 — (@FrancescaCarne) March 2, 2025

Un pomeriggio davvero spensierato quindi a Domenica In, dove come spesso capita, Mara Venier si è davvero tanto divertita con Serena Brancale. E voi avete imparato la coreografia di Anema e core, diventato ormai in vero e proprio tormentone?