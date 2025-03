In attesa della puntata di domani, lunedì 3 marzo, Tommaso Franchi si è divertito a scrivere delle barre “contro” Lorenzo Spolverato. Un dissing frizzante che ha molto divertito alcuni suoi compagni del Grande Fratello.

Il dissing di Tommaso Franchi al Grande Fratello

Al Grande Fratello ieri si è festeggiato il Carnevale e tutti i gieffini hanno avuto modo di travestirsi con dei vestiti scelti accuratamente per loro. Ma un altro momento in queste ore è diventato virale e ha segnato l’interesse del pubblico: il dissing che Tommaso Franchi ha scritto rivolto a Lorenzo Spolverato. Un po’ come fece qualche settimana fa Shaila Gatta con Helena Prestes.

L’idraulico senese a quanto pare ci si è messo d’impegno e ha pensato a delle barre da rivolgere al suo compagno d’avventura del Grande Fratello. Tommaso Franchi quindi ha preso carta e penna e ha buttato giù delle righe.

Con un pizzico di fantasia e in maniera simpatica, Tommaso Franchi ha preso in prestito Come mai, brano cantato da Max Pezzali ai tempi degli 883, rimasto poi uno dei pezzi storici della sua carriera. Il gieffino ne ha ripreso le note, riscrivendone però il testo. E il risultato è davvero spiritoso. Ecco qui cosa ha combinato:

“I blocchi non arrivano se non contro Mattia. Ma nella Casa del GF serve una strategia. E poi ti trovo a scrivere, litigare e riflettere, sperando se ne parli lunedì. Ma poi all’improvviso Iago rientra dal Tugurio, non sai chi l’ha deciso, ma hai perso sempre più. Una quotidiana guerra, per la popolarità, ma va bene pur che serva per farlo uscire. Come mai, ma chi sarai? Non eri solo un Nip. Sei partito per la Spagna e hai formato la ship. Dimmi come mai, ma chi sarai per fare sempre clip. Sei Lorenzo Spolverato, il vincitore, eccolo qui”.

Queste le righe scritte da Tommaso Franchi nei confronti di Lorenzo Spolverato e che il ragazzo ha letto in stanza da letto agli amici Javier Martinez e Federico Chimirri, che ci hanno riso su. Probabilmente domani durante la nuova puntata del Grande Fratello, Lorenzo scoprirà queste parole. Come reagirà?