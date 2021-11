Domenica In: caduta per Mara Venier

Questo pomeriggio su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In. Nel corso dell’appuntamento odierno e, precisamente, durante la pubblicità, Mara Venier è stata protagonista di una caduta. A darne l’annuncio Pierpaolo Pretelli, che da qualche settimana fa parte della squadra del programma. Una volta rientrato dalla reclame, l’ex gieffino è parso giustamente preoccupato per lei e ha fatto sapere quanto successo:

“Bentornati a Domenica In, io mi trovo in una situazione un po’. Sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara, ma insomma speriamo che tutto si risolva al più presto. Aspettiamo Mara. Nulla di grave, un piccolo incidente, una piccola distorsione. Ritorna presto”.

Così Pierpaolo ha fatto sapere quanto accaduto poco prima a Mara Venier…

Piccolo infortunio per #MaraVenier, durante la pubblicità a #DomenicaIn, #pierpaolopretelli lo annuncia in diretta, si parla di una distorsione, si attendono ulteriori informazioni sull'accaduto pic.twitter.com/vjFdTfyIDM — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 21, 2021

Ma sappiamo bene che Mara Venier non si ferma mai e non molla così facilmente. Poco dopo, infatti, la conduttrice zoppicando si è presentata in studio per tranquillizzare la sua famiglia e il pubblico a casa sulle sue condizioni:

“Allora, ragazzi. Sono caduta. Voglio rassicurare soprattutto mio marito, che in questo momento non è neanche in Italia. Tutto bene, Nicola!”, ha detto Mara Venier. “Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali. Però insomma l’unica cosa è che non me la sento di continuare. La botta è stata molto forte, però sto bene. Vai avanti tu, Pierpaolo, ce la fai”. Pretelli ha mostrato la sua apprensione, come tutti noi, per le condizioni di Mara Venier, che ha poi aggiunto: “Ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma”.

Tanta apprensione per #MaraVenier, iconica come sempre, il suo senso del dovere unico, non molla nonostante i dolori… Mara sei un esempio per tutti noi… ❤️❤️❤️#DomenicaIn #ZiaMara, #pierpaolopretelli con il suo abbraccio ha rappresentato tutti gli italiani pic.twitter.com/kA3pMsJjzs — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 21, 2021

Così Pierpaolo Pretelli ha aiutato Mara Venier a uscire fuori dallo studio e, come da lei richiesto, ha portato al termine la puntata di questo pomeriggio di Domenica In. Non era di certo facile! Noi di Novella2000 e Novella2000.it alla zia Mara facciamo un grosso in bocca al lupo e le auguriamo una prontissima guarigione!

Novella 2000 © riproduzione riservata.