Maria De Filippi contro Albe e LDA

Momenti di tensione sul finale della puntata di oggi di Amici 21 quando Maria De Filippi è intervenuta contro Albe e LDA usando anche parole forti. Per spiegare cosa è successo bisogna fare un passo indietro e andare all’inizio della puntata del programma.

Oggi per i cantanti c’era una gara di cover con assegnazioni da parte dei prof di cui non sono allievi. Ha iniziato LDA che ha cantanto il pezzo assegnatogli da Anna Pettinelli. Rudy e Lorella hanno molto apprezzato, mentre la Pettinelli gli ha dato 0. Il motivo è perché, a suo dire, le barre inserite sono state un’idea del suo professore, altrimenti gli avrebbe dato un altro voto. Successivamente, dopo la sua esibisione con una cover assegnatagli da Lorella, Albe ha voluto dire la sua sul voto dato dalla sua prof a LDA poco prima. In particolare ha detto di non essere d’accordo e che per lui Luca era stato bravissimo e non si meritava tutto questo.

Fatta la classifica finale, è venuto fuori che gli ultimi due (anzi tre, perché due erano a pari merito) sono stati Andrea, LDA e Simone. Questo significa che andranno in sfida. Alberto ha detto che non trovava giusta la classifica. Così ha chiesto di andare in sfida al posto di LDA perché con questa performace se lo meritava più lui che l’amico, finitoci per lo 0 della Pettinelli. La sua prof ha chiesto di poterne parlare dopo con lui.

A questo punto Maria De Filippi ha fatto un discorso ad Albe: “Scusa se mi permetto Alberto, con tutta onestà. Tu puoi proporti per una sfida indipendentemente da Luca, perché non mi sembra si stia rifiutando di andare in sfida. Sta semplicemente dicendo che non gli sembra giusto. Quando tu dici ‘vado al posto di Luca’, lo metti in una condizione…”. Alberto ha detto che lo aveva chiesto prima a Luca. Così la De Filippi si è risentita ed ha sbottato: “Tu sei d’accordo? Cioè tu hai bisogno di Alberto che si mette in sfida al posto tuo?”.

Si è quindi aperto un dibattito in cui il cantante della Pettinelli ha spiegato che era solo una questione di merito. Allora la conduttrice ha risposto: “Non capisco, tu vuoi andare in sfida e allora dici ‘vorrei andare in sfida’. Si può fare questa richiesta alla produzione. Ma mettere il tuo compagno nella situazione di sembrare che abbia paura di una sfida, io lo trovo non di difesa, ma di svilire una persona. Come dire ‘lui non è in grado, vado io’. Oltretutto con uno 0 dato dalla tua insegnante. Quindi stai dicendo che la tua insegnante sbaglia, le stai dicendo in faccia ‘guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte e al posto di LDA vado io che la sostengo bene'”.

Poi Maria si è di nuovo rivolta a Luca e a quel punto ha usato anche termini molto forti: “E tu te la fai fare da lui? E le p***e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida, ci vai! Ogni giorno siete chiamati a cantare. Che poi ci sia uno di fronte seduto su una sedia rossa chi se ne frega? Scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni. C’è una classifica su Spotify tutti i giorni con le visualizzazioni. Ragazzi, ma di che parlate? Hai contestato lo 0, benissimo! Ma non contestare di andare in sfida e di farti difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnante”.

