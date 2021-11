1 Come sta Mara Venier dopo la caduta

A Domenica In Mara Venier ieri pomeriggio ci ha fatto prendere uno spavento! La conduttrice durante la pubblicità, infatti, è stata protagonista di una brutta caduta. Fatto che non le ha permesso di proseguire la messa in onda. Puntata lasciata poi nelle mani della sua nuova spalla destra Pierpaolo Pretelli (che se l’è cavata egregiamente nonostante la preoccupazione per la zia Mara).

Ad annunciare l’accaduto è stato proprio Pretelli dopo la pubblicità. Il modello ha fatto sapere infatti che Mara Venier è caduta e si pensava a una piccola distorsione. Poco dopo la presentatrice, da grande professionista, ha fatto ritorno in studio con un piede malconcio e del ghiaccio sulla testa. In questo piccolo frangente ha spiegato cosa è successo: “Allora, ragazzi. Sono caduta. Voglio rassicurare soprattutto mio marito, che in questo momento non è neanche in Italia. Tutto bene, Nicola!”, ha esordito Mara Venier. “Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali. Però insomma l’unica cosa è che non me la sento di continuare. La botta è stata molto forte, però sto bene. Vai avanti tu, Pierpaolo, ce la fai”.

Successivamente Mara Venier è stata portata in ospedale per degli accurati controlli medici. Secondo quanto riportato da Fanpage.it la caduta le è costato un trauma distorsivo al piede sinistro e una contusione alla fronte. Tornata a casa la Venier la pubblicato un post su Instagram dove ha mostrato il bernoccolo, con la seguente frase: “Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene”

Tanta la solidarietà da parte di telespettatori e volti noti del piccolo e grande schermo per Mara Venier, a cui si aggiungono gli auguri di pronta guarigione di Novella 2000 e Novella2000.it.

Come dicevamo ad andarle in soccorso e concludere la puntata di Domenica In (che si è chiusa con 15 minuti d’anticipo) ci ha pensato Pierpaolo Pretelli. Mara Venier punta forte sull’ex gieffino che, sia nel reality, ma ancor di più a Tale e Quale Show, ha mostrato grande talento. Ecco perché l’ha scelto…