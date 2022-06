Mara Venier si commuove durante l’ultima puntata di Domenica In

Domenica In: la commozione di Mara Venier

Questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In. Tanti gli ospiti che la padrona di casa, Mara Venier, ha accolto in studio. Da Francesco Gabbani a Ermal Meta, Fabrizio Moro e non solo! Tra i momenti salienti, ovviamente, ad attirare l’attenzione è stata l’ultima parte di trasmissione, dove la presentatrice ha fatto dei doverosi ringraziamenti al proprio pubblico e a tutta la squadra di lavoro. Sebbene a inizio puntata Mara Venier abbia promesso ai telespettatori di non piangere, l’emozione non si è fatta attendere e si è lasciata andare alle lacrime.

Prima di chiudere Mara Venier ci ha tenuto a chiudere questa straordinaria stagione di Domenica In, con un filmato che racchiude i volti della sua squadra di lavoro: “Questa è l’ultima puntata, però io voglio ringraziare davvero tutti. Un ringraziamento che dev’essere corale, quelli che mi sono stati vicino e hanno lavorato qui. Non è stato sempre facile come saprete, però ce l’abbiamo fatta. Mai Domenica In è stata un successo come quello di quest’anno. A parte gli ascolti, ci abbiamo messo il cuore, nonostante la pandemia e la guerra. Eravamo tutti qua, anche impauriti e disperati”.

Ed è proprio qui che, colta dalla commozione, Mara Venier con la voce rotta ha rivolto un pensiero alla sua collaboratrice Carmela: “Io in questo momento non posso non ricordare, Carmela. È stata per 30 anni la mia suggeritrice. Carmela questo successo è anche per te, lo dico io ma tutti noi. Ci manchi Carmela, ci manchi tanto, ovunque tu sia. Sei qua, sempre presente”. Dopo queste dichiarazioni il pubblico presente e tutti gli addetti ai lavori si sono stretti in un lungo applauso.

Con queste belle parole Mara Venier ha dato appuntamento ai telespettatori per la prossima edizione di Domenica In.

Novella 2000 © riproduzione riservata.