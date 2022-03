Chi è Fabrizio Moro? Età, vita privata, canzoni e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Fabrizio Moro, concorrente a Sanremo 2022. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Fabrizio Moro

Nome e Cognome: Fabrizio Mobrici

Nome d’arte: Fabrizio Moro

Data di nascita: 9 aprile 1975

Luogo di Nascita: Roma

Età: 46 anni

Altezza: 1,80 cm

Peso: 74 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzata: sembra essere single

Figli: Fabrizio ha due figli, Libero e Anita

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @fabriziomoropage

Fabrizio Moro età e biografia

Chi è, quanti anni ha e dove abita Fabrizio Moro, concorrente al Festival di Sanremo 2022? Il cantante nasce il 9 aprile 1975 a Roma in una famiglia di origini calabresi. La sua età, perciò, oggi è di 46 anni. Ha, inoltre, un’altezza pari a 1 metro e 80 centimetri. Il peso è di circa 74 kg.

Della sua famiglia sappiamo che il padre si chiama Franco mentre la madre è Marisa. Il fratello è Filippo Mobrici. In quale città abita? Pare viva ancora in uno dei quartieri di Roma.

Per quanto riguarda, invece, gli studi, ha frequentato l’istituto statale di istruzione superiore Roberto Rossellini. Non sappiamo che lavoro faceva prima di essere un celebre cantautore.

Vita privata: Fabrizio Moro ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Fabrizio Moro e in particolare della sfera sentimentale? Il cantante ha avuto una lunga relazione con Giada Domenicone. Forse vi starete chiedendo quanti figli ha. La risposta è che la coppia ne ha avuti due: Libero (2009) e Anita (2012).

Non si sono mai sposati, quindi non sono mai stati marito e moglie. A un certo punto c’è stata la separazione e ad oggi pare che non abbia una nuova fidanzata. Ora che abbiamo capito chi sono i figli e la sua ex, chiariamo un rumor che si era fatto strada qualche tempo fa.

Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia stanno insieme? La risposta è no. La cantante, infatti, è da anni felicemente legata al discografico Carlo Di Francesco. Ma non finisce qui. Secondo alcune indiscrezione Fabrizio avrebbe avuto un flirt con Bianca Guaccero. Lei però ha negato, come riporta anche LanostraTV.it:

È un bravissimo artista ed una bellissima persona ma nulla di più. Lui ha la sua vita ed io ho la mia.

Dove seguire Fabrizio Moro: Instagram e social

Come contattare Fabrizio Moro e dove seguirlo per rimanere sempre aggiornati sul suo percorso anche a Sanremo 2022? Il cantante e autore ha tutti i profili social più importanti.

Lo troviamo, infatti, su Twitter, Facebook con una pagina ufficiale e anche TikTok. Fabrizio, però, è presente anche su YouTube con un canale ufficiale che conta oltre 266mila iscritti. Infine, ovviamente, è anche su Instagram.

Qui lo vediamo con un seguito di quasi 540mila follower. Tanti i selfie, ma anche le foto mentre si esibisce sul palco. Non mancano le foto dedicate a “Ghiaccio“, il suo primo film da regista.

Carriera

Fabrizio Moro si esibisce live da giovane facendo dei concerti presentando cover di varie band pop rock, come per esempio Doors e U2. La carriera da musicista ha inizio nel 1996 con il singolo “Per tutta un’altra destinazione“. Pubblica il primo album nel 2000 e partecipa a Sanremo nella sezione Giovani.

Quando è uscita “Pensa” di Fabrizio Moro? Nel 2007. Anno in cui fa conoscere al grande pubblico grazie a questa canzone con la quale vince Sanremo e ottenendo il Premio Mia Martina della critica. vi state chiedendo quante canzoni ha fatto? Davvero molte e più avanti potrete scoprirle nel paragrafo dedicato.

Tantissime le collaborazioni che ha fatto nel corso del tempo. Tra il 2015 e il 2016 diventa professore di canto ad Amici. In tutto ha preso parte a ben 7 Festival di Sanremo vincendone due. Il secondo dei quali insieme a Ermal Meta nel 2018. Insieme, perciò, partecipano all’Eurovision Song Contest classificandosi quinti.

Nel 2021 Fabrizio Moro dirige un videoclip di Ligabue. Tra le news del 2022 ricordiamo la prima esperienza da regista nel film “Ghiaccio“. Nello stesso anno partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con “Sei tu” che anticipa il CD “La mia voce“. Ricordiamo che è anche autore di famosi testi. Ha scritto, per esempio, per Noemi, Emma e Fiorella Mannoia.

Amici

Fabrizio Moro è stato professore di canto ad Amici di Maria De Filippi per due edizioni. In particolare nella quindicesima e nella sedicesima.

Come riporta anche il sito SuperEva, quando ha deciso di abbandonare ha commentato così: “Credo proprio di no. Perché è un impegno che assorbe molte energie e quindi posso reputarmi soddisfatto così“.

Sanremo Giovani

Nel 2007, come anticipato poc’anzi, Fabrizio Moro raggiunge la notorietà classificandosi al primo posto all’interno di Sanremo Giovani.

In quell’occasione, infatti, ha presentato il brano “Pensa“, il quale ha anche ottenuto il Premio della Critica “Mia Martini”.

Sanremo

Quella del 2022 non sarà la prima esperienza al Festival di Sanremo per Fabrizio Moro. Già nel 2000 ha portato il brano “Un giorno senza fine“. Il cantautore, poi, nel 2007 è arrivato all’Ariston con “Pensa” nella sezione Giovani e ottenendo il Premio della Critica ‘Mia Martini’.

Nel 2008 con “Eppure mi hai cambiato la vita“, nel 2010 con “Non è una canzone“, nel 2017 con “Portami via“.

Festival di Sanremo 2018

Nel 2018, quindi, prende parte ancora una volta al Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta. Si sono classificati al primo posto, andando di diritto all’Eurovision di quell’anno.

Perciò, quanti festival ha vinto Fabrizio Moro? In tutto due.

Album e canzoni

Qui di seguito, adesso, possiamo scoprire tutti gli album incisi da Fabrizio Moro:

Fabrizio Moro (2000)

(2000) Ognuno ha quel che si merita (2005)

(2005) Pensa (2007)

(2007) Domani (2008)

(2008) Ancora Barabba (2010)

(2010) L’inizio (2013)

(2013) Via delle Girandole 10 (2015)

(2015) Pace (2017)

(2017) Figli di nessuno (2019)

(2019) La mia voce (2022)

Ecco, invece, tutte le canzoni che sono diventate dei singoli. I brani:

Un giorno senza fine (2000)

(2000) Per tutta un’altra destinazione (2000)

(2000) Ci vuole un business (2004)

(2004) Eppure chiedevi di essere chiamata amore (2004)

(2004) Pensa (2007)

(2007) Parole rumori e giorni (2007)

(2007) Eppure mi hai cambiato la vita (2008)

(2008) Libero (2008)

(2008) Il senso di ogni cosa (2009)

(2009) Non è una canzone (2010)

(2010) Respiro (2011)

(2011) Fermi con le mani (2011)

(2011) Sono come sono (2013)

(2013) Acqua (2015)

(2015) Alessandra sarà sempre più bella (2015)

(2015) Sono anni che ti aspetto (2016)

(2016) Portami via (2017)

(2017) Andiamo (2017)

(2017) Non mi avete fatto niente (2018)

(2018) Figli di nessuno (2019)

(2019) Il senso di ogni cosa (2020)

(2020) Voglio stare con te (2021)

Vediamo, perciò, con quale canzone Fabrizio Moro si esibisce a Sanremo 2022…

Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Come anticipato già poc’anzi, Fabrizio Moro prende parte al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Sei tu“. Questo anticipa l’uscita del nuovo album, il 4 febbraio, intitolato “La mia voce“.

Sappiamo anche, inoltre, che nella serata delle cover, il venerdì, si esibirà in “Uomini soli“, brano portato al successo dai Pooh.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, quali altri Big partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Fabrizio Moro con il brano “Sei tu“:

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Il percorso di Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2022 ha inizio il 2 febbraio 2022. Fa parte, infatti, del gruppo di artisti che si esibirà nella seconda serata della kermesse. Vedremo come si posizionerà in classifica.

2° serata: Si esibisce per la prima volta. Nella classifica provvisoria si posiziona quinto, mentre in quella generale decimo.

3° serata: Fabrizio Moro torna insieme a tutti gli altri Big sul palco. Si classifica ottavo.

4° serata: Per la serata cover porta “Uomini soli” dei Pooh.

5° serata: Arrivati alla serata finale si è piazzato al numero 12.

