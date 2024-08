In queste ore si è diffusa un’indiscrezione sulla presunta reazione di Maria De Filippi in merito al nuovo programma che condurrà Mara Venier dal titolo ‘Le stagioni dell’amore‘. Ecco cosa sappiamo.

La presunta reazione di Maria allo show di Mara Venier

Da oltre 20 va in onda su Canale 5, con grande successo, Uomini e Donne sotto la guida stabile di Maria De Filippi. Anno dopo anno gli spettatori si sono affezionati sempre di più ai protagonisti che passano per lo studio e per coloro che ormai sono lì in pianta fissa in cerca dell’amore.

Adesso su Rai 1 pare che stia per andare in onda un nuovo programma che qualcuno pensa potrebbe essere “troppo simile a Uomini e Donne“. Si tratta di un dating show che vedrà la conduzione di Mara Venier e che sarà dedicato alla terza età. Ci saranno delle novità tecnologiche e i protagonisti infatti si incontreranno attraverso i loro avatar giovani.

Sappiamo che ‘Le stagioni dell’amore‘ dovrebbe partire lunedì 9 settembre 2024 dalle ore 14:00. Al momento non conosciamo i nomi dei concorrenti e nemmeno quante saranno le puntate, ma da qualche ora sono spuntate le presunte dichiarazioni di Maria De Filippi a riguardo.

Come afferma anche il sito Gossip e TV, infatti, Nuovo Tv ha riportato quelle che sarebbero le parole di chi lavora a stretto contatto con la nota conduttrice Mediaset: “Maria non se lo aspettava, è stupita. Però è convinta che sarà qualcosa di diverso dal suo Uomini e Donne“. Ovviamente dobbiamo prendere tutto con le pinze, anche perché il settimanale aggiunge un dettaglio che andrebbe a scontrarsi con le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Stiamo parlando del ritorno di Gemma a Uomini e Donne che l’influencer ha confermato, mentre secondo la rivista si parlerebbe di “un trasferimento nel programma di Mara Venier“. Non sappiamo quanto tutto ciò sia possibile, ma rimaniamo in attesa di ulteriori news.