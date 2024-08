La domanda che tutti si fanno su Uomini e Donne è se Gemma Galgani lascia o torna nel dating show di Maria De Filippi. Le ultimissime anticipazioni e news rivelerebbero la verità sul futuro della Dama.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne?

Ormai la nuova edizione è alle porte e tra non molto avremo il piacere di ritornare nello studio di Maria De Filippi come spettatori per conoscere i nuovi troniste e i membri del Trono Over. Tuttavia c’è una domanda che l’Italia intera si pone: “Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?“.

Fino a qualche tempo fa non si sapeva che fine avrebbe fatto la Dama perché per tutta l’estate è stata avvistata in compagnia di un uomo. L’addio al programma dunque sarebbe potuto essere vicino, ma le ultimissime news rilasciate da Lorenzo Pugnaloni sembrano affermare il contrario.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne e, almeno per il momento non lo lascia. Infatti, stando alla Storia Instagram del sempre affidabile influencer, capiamo che sarà presente almeno nella prima puntata dove farà il punto della situazione sulla sua frequentazione:

“Per chi se lo sta chiedendo Gemma ci sarà! Nella prima registrazione si farà l’appunto sulla sua frequentazione con Pietro avvenuta durante l’estate”.

Le prime anticipazioni su Gemma Galgani a Uomini e Donne

Ora che sappiamo che Gemma Galgani non lascia Uomini e Donne, possiamo passare anche a un’altra ex Dama diventata poi Tronista: Ida Platano. Pare che anche lei tornerà, insieme a Mario, per un confronto dopo “i vari tentativi di riavvicinamento di lui in estate“. A quel punto Ida potrebbe decidere se restare per rimettersi in gioco oppure no.

Le registrazioni avranno inizio a fine agosto e sicuramente i fan più accaniti non vedono l’ora di poter scoprire tutto tramite le anticipazioni e le news che verranno rilasciate.