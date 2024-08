Il cantante Justin Bieber è diventato padre per la prima volta. Ecco il particolare nome scelto per il figlio

Justin e Hailey Bieber sono diventati genitori per la prima volta e lo hanno annunciato con un tenero scatto sui social. Ecco qual è il particolare nome scelto per il figlio.

Justin Bieber è papà

Justin Bieber e Hailey Baldwin stanno insieme da tantissimo tempo e sono passati ormai sei anni dal giorno del loro matrimonio celebrato in gran segreto. La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso quando si è trattato della propria vita privata e i fan lo hanno sempre apprezzato.

Ovviamente nel tempo non sono mancati aggiornamenti, come per esempio i problemi di salute che hanno colpito entrambi. Adesso stanno bene e solo qualche mese fa avevano annunciato di stare aspettando il loro primo bambino. Hailey si era fatta scattare delle foto professionali in cui aveva messo bene in evidenza il pancino per celebrare il grande evento.

In queste ore è stata diffusa la notizia in base alla quale Justin Bieber e la moglie sono finalmente diventati genitori per la prima volta. Sui social hanno pubblicato uno scatto in cui vediamo la mano della Baldwin toccare con gentilezza il piedino del figlio. Ma siete curiosi di scoprire quale nome hanno scelto? Si chiama Jack Blues Bieber.

La prima foto di Jack Blues, figlio di Justin Bieber e Hailey Bieber

Ovviamente sul web hanno ricevuto tanti commenti di fan che hanno voluto porgere loro le loro più calde congratulazioni. In molti, anche personaggi noti nel mondo dello spettacolo, hanno dato il benvenuto a Jack Blues. Tra i ‘like’ messi notiamo che quelli di Jennifer Aniston, di Chiara Ferragni e di altri milioni di utenti.

Adesso Justin Bieber e Hailey scopriranno tutte le gioie e le difficoltà che comporta essere un neo genitore. La cosa su cui non abbiamo dubbi è che ameranno il loro bambino più di qualsiasi altra cosa al mondo.