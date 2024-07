Su Rai 1 sta arrivando un nuovo dating show, intitolato Le stagioni dell’amore: ecco cosa sappiamo in merito

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2023/2024 è stato annunciato l’arrivo di un nuovo dating show, intitolato Le stagioni dell’amore. Ecco cosa sappiamo su questo programma, dalla conduttrice, a quando inizia a dove vederlo in tv e in streaming.

Le stagioni dell’amore conduttrice

Venerdì 19 luglio a Napoli sono stati presentati i Palinsesti Rai 2024/2025 e nel corso della conferenza stampa i vertici della rete pubblica hanno annunciato l’arrivo di un nuovo programma, intitolato Le stagioni dell’amore. Si tratta di un vero dating show dedicato alla terza età in cui i protagonisti si incontreranno attraverso i loro avatar giovani.

La trasmissione viene descritta come “una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove i single over daranno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella”.

Ma chi sarà la conduttrice de Le stagioni dell’amore? Nel corso della conferenza i vertici Rai hanno risposto anche a questa domanda. A prendere in mano le redini della trasmissione sarà niente meno che Mara Venier.

La presentatrice, oltre a tornare in onda con Domenica In, si metterà dunque alla prova con questa nuova esperienza e di certo non mancheranno le emozioni.

Quando inizia Le stagioni dell’amore

Adesso che abbiamo scoperto che Mara Venier è la conduttrice de Le stagioni dell’amore, vediamo quando inizia il dating show.

Il programma andrà in onda su Rai 1 a partire da sabato 9 novembre alle ore 14.00.

Puntate

Il pubblico si sta anche già chiedendo da quante puntate sarà composta la prima edizione de Le stagioni dell’amore.

Attualmente però non abbiamo ancora risposta a questa domanda. Tuttavia con ogni probabilità il dating show condotto da Mara Venier ci farà compagnia per tutto l’inverno.

Dove vedere Le stagioni dell’amore in tv e streaming

Dopo aver appreso alcune informazioni su Le stagioni dell’amore, andiamo a vedere dove è possibile vedere il dating show in tv. Il nuovo programma di Mara Venier come annunciato andrà in onda ogni sabato a partire dal 9 novembre su Rai 1 alle ore 14.00.

Tuttavia chi non riuscisse a seguire la messa in onda delle dirette può recuperare le puntate della trasmissione in streaming. Gli episodi infatti saranno disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay.