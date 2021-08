La replica perfetta di Mara Venier

Mara Venier a Domenica In

I social sono un importante mezzo di comunicazione, ma se utilizzati nel modo scorretto diventano davvero pericolosi e antipatici, specie se si ritrova a dover combattere con alcuni hater non troppo educati. È il caso di Mara Venier, vittima di alcune offese sul suo conto da parte dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’.

In uno degli ultimi post Instagram pubblicati dalla ‘zia Mara’, così come viene simpaticamente chiamata dal pubblico, la conduttrice si è trovata invasa da attacchi gratuiti. Degli appunti davvero poco garbati, che hanno offeso la sua persona. Il post da cui emergono questi commenti vede Mara Venier in compagnia di suo marito Nicola Carraro presso il Grand Hotel Principe di Piemonte e risale all’8 agosto. Solo ora, però, come fa notare Gossip e TV, la presentatrice si è accorta di ciò che stiamo per raccontarvi.

La bellissima foto, che ha raccolto tanti pensieri carini da parte dei fan, raccoglie però anche commenti vergognosi e carichi d’odio. C’è chi le ha scritto: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”. Critica del tutto evitabile e priva di senso. A tale offese, ci ha pensato Mara Venier a rispondere per le rime: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i coglioni con i miei capelli???? Perché??”, ha scritto la conduttrice di Rai 1, sempre molto diretta. Ma non è finita qui.

Qualcuno ha pensato bene di dare manforte al primo hater in questione, rincarando la dose: “Hanno ragione, taglie quei capelli, bevi meno e mettiti a dieta”. Anche in questo caso, però, perfetta la replica da parte di Mara Venier, la quale per nulla intimorita ha rimesso al proprio posto l’hater: “Carissima mi vedo purtroppo costretta a mandarti a f*****ooooooooooooo!!!”.

Botta e risposta tra Mara Venier e gli hater

Mara Venier per zittire le persone che l’hanno criticata ha poi pubblicato dei post sarcastici. Insomma, ancora una volta, la presentatrice di Rai 1 ha dato una bella lezione agli odiatori presenti sul web! Noi di Novella2000.it, come al solito, vi invitiamo a utilizzare responsabilmente i social.