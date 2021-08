In risposta ad alcuni fan su Instagram, Karina Cascella spiega perché al momento non tornerà in TV. Ecco le parole dell'opinionista

Karina Cascella sul ritorno in TV

Amata per la sua ‘troppa’ schiettezza e discussa per il medesimo motivo, passerà ancora un po’ di tempo prima di rivedere Karina Cascella in TV. Negli ultimi anni l’abbiamo vista spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso, da Domenica Live e Pomeriggio 5, per passare a Live Non è la d’Urso. Adesso però qualcosa è cambiato.

Nei giorni scorsi Karina Cascella, oltre a dire la sua sul Grande Fratello e su Uomini e Donne, in risposta a un utente che l’ha definita “una delle poche opinioniste ad avere qualcosa d’intelligente da dire” ha spiegato ha rivelato il motivo che la terrà ancora lontana dal piccolo schermo. Ora come ora, sembrerebbe che la sua volontà sia quella di occuparsi della sua attività. Non tutti sanno ma Karina ha aperto un ristorante (si chiama Matambre) a Bergamo dedicato in particolar modo alle specialità argentine.

Queste le parole di Karina Cascella su Instagram raccolte da Coming Soon:

«No dai, l’unica no! Diciamo che per ora, come lo scorso anno del resto, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile ed impegnativo. Poi man mano si vedrà».

Ha detto la Cascella, per poi aggiungere ancora:

«È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un “di più”».

Ha concluso l’opinionista più determinata che mai. Adesso, quindi, Karina Cascella si dedicherà a pieno al suo nuovo ristorante. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it le facciamo il nostro in bocca al lupo e auguriamo a Karina il meglio per questo suo impiego nel mondo della gastronomia e ristorazione.

