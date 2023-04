NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2023

Domenica In

Domenica In – rischio caduta per Mara Venier

Durante una diretta televisiva gli imprevisti sono all’ordine del giorno e Domenica In ne è la prova. Oggi pomeriggio Mara Venier è stata protagonista di un momento che ha fatto il giro del web, poiché ha rischiato di cadere in studio, mentre sistemava il suo sgabello. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

In quel momento Mara Venier si trovava a centro studio per un’intervista a cuore aperto on Simone Coccia Colaiuta. Come ben sappiamo l’ex gieffino si è recentemente separato con Stefania Pezzopane, che proprio nella precedente puntata è intervenuta con alcune dichiarazioni. Stavolta è stato il suo turno.

E mentre si teneva la chiacchierata tra Mara Venier e Simone Coccia Colaiuta, la conduttrice ha rischiato di cadere dal suo stesso sgabello. “Mamma mia che paura”, ha detto rivolgendosi al pubblico a studio e all’ascolto la padrona di casa. La Venier, però, come suo solito, è stata in grado di sdrammatizzare subito con una battuta delle sue: “Scusatemi eh, ma io già sono precaria in piedi”. Per poi lasciarsi andare a qualche battuta in dialetto.

Si è trattato di pochi istanti, ma Mara Venier ha già fatto notizia e la sua “quasi” caduta ha fatto il giro del web.

Anche oggi sei la più divertente ti amo#DomenicaIn pic.twitter.com/5WEeKXyMHL — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) April 23, 2023

Come dicevamo, infatti, sebbene si sia trattato di un semplice istante, questo ha suscitato l’ilarità tra i presenti, a cominciare da Simone Coccia Colaiuta, che non ha potuto fare a meno di ridacchiare. Anche lo studio si è lasciato andare a una risata, compreso che fortunatamente fosse tutto apposto.

Nel mentre Mara Venier si chiedeva invece cosa fosse successo al suo sgabello. Per questo ha deciso di mandare in onda un filmato, così da poter riparare la seduta. E proprio in quel frangente anche la presentatrice ha comunicato a ridere di gusto, divertita.