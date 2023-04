NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2023

La reazione di Sonia Bruganelli

Oggi pomeriggio a Verissimo abbiamo assistito all’intervista di Sonia Bruganelli, di cui tanto si è discusso nelle scorse settimane. L’opinionista del Grande Fratello Vip oltre a parlare di lavoro famiglia, ha avuto modo di fare chiarezza riguardo alla propria vita privata.

Questo perché recentemente si è detto che Sonia Bruganelli avrebbe preso parte a Verissimo per annunciare la rottura con Paolo Bonolis. Indiscrezione quest’ultima lanciata da Dagospia. Oltretutto circa l‘ospitata la stessa Sonia ha spiegato sui social che la sua presenza era già prevista insieme a sua figlia Adele. E non di certo per dare la notizia della fine del matrimonio con suo marito, con cui va d’amore e d’accordo.

Proprio oggi Sonia Bruganelli ha fatto chiarezza dopo ciò che è stato detto: “Vogliamo dire che questa ospitata era già prevista? Ma tu ci vedevi mano nella mano ad annunciare la separazione? La prima reazione è stata di stupore perché non venendo da noi… ci sono rimasta un po’ così. Io e Paolo stiamo insieme da 25 anni e lavoriamo insieme da tanti anni. Siamo una coppia forte dal punto di vista di volontà di difendere la nostra famiglia e quindi volevamo dimostrare di non saperne niente”.

A seguire Sonia Bruganelli ha spiegato quanto sia importante per lei ora quello di sottolineare come qualsiasi scelta non debba prescindere dalla volontà di comunicazione: “Specialmente se è una semplice ipotesi. Bisognerebbe fare attenzione prima di buttare tutto nel calderone delle notizie. Siamo abituati che leggiamo delle cose e ci stupiamo. Essere personaggi pubblici non significa niente. Addirittura facendo riferimento a un comunicato scritto in cui si dice che ci stimiamo ancora e ci vogliamo bene. E chi l’ha detto? Fateci dire a noi quello che proviamo”.

Così a tal proposito Silvia Toffanin ha chiesto a Sonia Bruganelli se volesse comunicare qualcosa: “Non ne abbiamo bisogno, stiamo bene e lavoriamo bene insieme, abbiamo una famiglia che amiamo. Noi non dobbiamo comunicare niente. Io non so da cosa sia nato questo gossip, forse perché ho detto che sarei andata a vivere per conto mio ma non è finita casa o perché è finito da poco il GF e c’era attenzione su di me”.