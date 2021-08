Il sì di Marcell Jacobs a Ballando Con Le Stelle

Sebbene serva ancora un pochino di pazienza per l’avvio di Ballando Con Le Stelle, non mancano i nomi sul taccuino di Milly Carlucci e dei suoi collaboratori. Un sogno, su tutti, è quello di avere Marcell Jacobs. Fresco (doppio) campione olimpico il velocista di Desenzano del Garda potrebbe aggiungersi alla squadra che sta costruendo la conduttrice per questa nuova edizione.

La Carlucci proprio di recente ha confidato che non le dispiacerebbe avere Marcell Jacobs nel cast del suo programma:

«Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura».

Ha detto Milly Carlucci al settimanale DiPiù. Ma di tutto ciò che ne penserà Marcell Jacobs? L’atleta olimpico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla medesima rivista e ha confessato che non gli dispiacerebbe l’idea di prendere parte a una trasmissione come Ballando Con Le Stelle. Lo farebbe, sì, ma a una sola condizione e quando si sentirà pronto.

Ecco le parole di Marcell Jacobs raccolte da Gossip e TV:

«Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…».

Ha spiegato il velocista. Pare quindi che Marcell Jacobs abbia in qualche modo accettato il desiderio di Milly Carlucci di averlo con sé come ballerino per una notte a Ballando Con Le Stelle. In entrambi i casi si tratta sicuramente di una buona scelta: Marcell ha modo di farsi conoscere in un’altra veste, per la conduttrice, invece, si tratterebbe di un ‘acquisto’ importante per il cast stellare che sta costruendo.

Manca ancora un pochino all’avvio di Ballando Con Le Stelle, previsto per il 16 ottobre su Rai 1, ma già se ne parla tantissimo e Marcell Jacobs potrebbe far parte presto dei protagonisti!

