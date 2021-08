Un medico in famiglia: un’attrice si è sposata

I protagonisti di Un medico in famiglia dalla prima all’ultima stagione sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Ebbene ora arriva la notizia che una delle protagoniste della serie di Rai 1 si è sposata nella giornata di ieri. Parliamo dell’amata attrice Domiziana Giovinazzo, che nella fiction abbiamo conosciuto nei panni di Elena Martino, una delle figlie di Lele (interpretato dall’attore Giulio Scarpati).

Il suo personaggio le ha permesso così di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, il quale nonostante la serie si sia conclusa la segue con grande affetto sui social. Domiziana, classe 2000, ha 21 anni e in Un medico in famiglia ha preso parte dalla sesta alla decima stagione, quella conclusiva.

Ieri Domiziana, come testimoniato sul suo profilo Instagram, ha detto sposato il suo fidanzato Angelo. Una cerimonia da sogno, studiata nei minimi dettagli. Lei ha indossato un meraviglioso abito bianco, come mostrato nelle foto, mentre lui ha vestito un completo scuro molto elegante. Qui vediamo alcune immagini dall’uscita dalla chiesa ai festeggiamenti insieme agli invitati come il taglio della torta, presso Le Jardin Potager, una stupenda location romana, come fa sapere Gossip e TV.

La gioia del matrimonio per l’attrice di Un medico in famiglia va a unirsi a quella vissuta poco tempo fa, quando è diventata mamma. Nozze da sogno per Domiziana, che con grande emozione ha condiviso su Instagram i momenti più belli insieme ai suoi fan.

