1 Mario Draghi chiama Marcell Jacobs: la reazione

Ieri è stata una domenica davvero speciale per lo sport italiano. Nel giro di pochi minuti Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno realizzato una vera e propria impresa, trionfando con l’oro olimpico. Il primo a regalarci questa grande soddisfazione è stato Tamberi nel salto in alto e, a seguire, Marcell con i 100 metri piani.

I ragazzi dell’atletica ci hanno regalato due medaglie d’oro importanti e pesanti (attualmente siamo a 4 ori ma ci auguriamo ovviamente possano arrivarne ancora dalle altre discipline). Tutta l’Italia festeggia e si dice orgogliosa di questo e a fare le veci di un’intero Paese è stato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha voluto immediatamente parlare con i due vincitori.

Il momento è stato ripreso dalle telecamere e vede Marcell Jacobs conversare con la stampa, quando ad un certo punto ha dovuto interrompere l’intervista: «Ci metterò quattro, cinque giorni per realizzare». Improvvisamente si sente Giovanni Malagò intervenire: «Mario Draghi, il Presidente della Consiglio al telefono, un secondo…». L’espressione di Marcell, che vi invitiamo a guardare in questo video, è davvero meravigliosa. Quasi sconvolto ed emozionato ha risposto alla chiamata: «Pronto. È un piacere sentirla». Mario Draghi ha espresso la grande gioia per questo momento, dicendosi molto orgoglioso. Poi l’invito a presenziare a Palazzo Chigi, con Jacobs che ha risposto: «Super volentieri. Grazie infinite».

