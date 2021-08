Gianmarco Tamberi vince l'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in ex aequo con il qatariota Mutaz Barshim.

Oro per Gianmarco Tamberi

Giornata di grande soddisfazioni questa per Giamarco Tamberi. Come sappiamo quest’anno l’atleta ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, e finalmente per lui è arrivato un importante riscatto. 5 anni infatti, in occasione dei giochi di Rio, lo sportivo è stato impossibilitato nel gareggiare, a causa di un infortunio che lo mise momentaneamente in pausa forzata. Con la caviglia immobilizzata così Tamberi fu costretto a rimanere in panchina, attendendo con ansia il momento in cui sarebbe potuto scendere di nuovo in campo a gareggiare.

E quest’anno con grande gioia di tutti i fan, e non solo, Gianmarco ha avuto modo di riscattarsi. Poco fa infatti Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi 2020, classificandosi al primo posto in ex aequo con il qatariota Mutaz Barshim. L’atleta ha chiuso a quota 2.37 metri, soltanto 2 centimetri sotto il suo record personale.

Dopo 7 salti senza errori, Gianmarco Tamberi ha commesso tre errori a 2.39, proprio come Barshim. A quel punto come prevede il regolamento i due atleti hanno potuto scegliere se sfidarsi con uno spareggio o se invece accordarsi per l’ex aequo. Entrambi così hanno optato per questa seconda posizione e Tamberi, insieme a Barshim, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto.

Grande gioia ed emozione per Gianmarco che finalmente ha potuto dimostrare il suo vero valore. Noi di Novella2000 e di Novella2000.it facciamo tanti complimenti a Tamberi e Barshim per questo importante storico risultato. In più ci uniamo ai festeggiamenti del web, che in questi minuti sta celebrano la vittoria della medaglia d’oro nel salto in alto.

